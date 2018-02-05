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Мария Соловиченко

Бюджет покупки новостроек в старой Москве снизился почти на четверть за три года

Мелкая нарезка позволила девелоперам повысить привлекательность своих проектов Максим Стулов / Ведомости

Московские новостройки становятся доступнее. По данным компании «ИРН-консалтинг», средневзвешенная стоимость квартиры в новостройке между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и МКАД составляет около 13,3 млн руб. Это на 22% меньше, чем в конце 2014 г., когда за нее просили 17 млн руб.

По оценкам экспертов компании, еще более существенно снизился порог входа на рынок: если в 2014 г. почти невозможно было купить новую квартиру дешевле 4 млн руб., то сейчас не проблема найти варианты за 3–3,3 млн руб. А минимальные цены на квартиры в пределах МКАД в 2017 г. начинались даже от 2,26 млн руб. (ЖК «Level Амурская» в Гольянове).

Однако бюджет покупки квартир в новостройках снизился в основном благодаря сокращению площадей квартир. Так, если в конце 2014 г. средняя площадь квартиры на первичном рынке Москвы составляла 80,7 кв. м, то сейчас это только 67,5 кв. м. Снижение произошло на 16,4%. Появилось множество студий площадью 18–20 кв. м. Мелкая нарезка позволила девелоперам повысить привлекательность своих проектов в условиях ограниченного платежеспособного спроса.

Что касается квадратного метра столичных новостроек, то его стоимость остается достаточно высокой и снижается гораздо медленнее, чем бюджеты сделок с квартирами. Так, по оценке генерального директора компании «Миэль-новостройки» Натальи Шаталиной, в конце 2017 г. средневзвешенная цена 1 кв. м в столичных новостройках в границах старой Москвы составляла 193 900 руб., что на 1,1% ниже, чем в 2016 г. При этом жилые «квадраты» подешевели в основном в новостройках стандарт- и бизнес-класса, снизившись соответственно на 5,2% (до 109 000 руб.) и 1,2% (до 246 500 руб.).

Похожие данные и у «ИРН-консалтинга» – по данным компании, в конце 2017 г. средневзвешенная цена на новостройки между ТТК и МКАД составляла 196 900 руб., что на 2,2% меньше, чем годом ранее. «Фактически цены предложения стагнируют с 2015 г., когда цена 1 кв. м снизилась сразу на 11,4% в связи с почти двукратным увеличением объемов жилья массовых сегментов», – говорится в материалах компании.

По оценкам экспертов компании «Метриум групп», по итогам 2017 г. в Москве в продаже находилось 19 080 квартир в новостройках массового сегмента. Это на 7,5% больше, чем в 2016 г. (17 760 квартир). За год продажи открылись в 23 новых проектах, что в 1,6 раза больше в сравнении с предыдущим годом (в 2016 г. вышло 14 комплексов).