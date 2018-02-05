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Мария Соловиченко

Бюджет покупки новостроек в старой Москве снизился почти на четверть за три года

Ведомости
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Московские новостройки становятся доступнее. По данным компании «ИРН-консалтинг», средневзвешенная стоимость квартиры в новостройке между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и МКАД составляет около 13,3 млн руб. Это на 22% меньше, чем в конце 2014 г., когда за нее просили 17 млн руб.

По оценкам экспертов компании, еще более существенно снизился порог входа на рынок: если в 2014 г. почти невозможно было купить новую квартиру дешевле 4 млн руб., то сейчас не проблема найти варианты за 3–3,3 млн руб. А минимальные цены на квартиры в пределах МКАД в 2017 г. начинались даже от 2,26 млн руб. (ЖК «Level Амурская» в Гольянове).

Однако бюджет покупки квартир в новостройках снизился в основном благодаря сокращению площадей квартир. Так, если в конце 2014 г. средняя площадь квартиры на первичном рынке Москвы составляла 80,7 кв. м, то сейчас это только 67,5 кв. м. Снижение произошло на 16,4%. Появилось множество студий площадью 18–20 кв. м. Мелкая нарезка позволила девелоперам повысить привлекательность своих проектов в условиях ограниченного платежеспособного спроса.

Что касается квадратного метра столичных новостроек, то его стоимость остается достаточно высокой и снижается гораздо медленнее, чем бюджеты сделок с квартирами. Так, по оценке генерального директора компании «Миэль-новостройки» Натальи Шаталиной, в конце 2017 г. средневзвешенная цена 1 кв. м в столичных новостройках в границах старой Москвы составляла 193 900 руб., что на 1,1% ниже, чем в 2016 г. При этом жилые «квадраты» подешевели в основном в новостройках стандарт- и бизнес-класса, снизившись соответственно на 5,2% (до 109 000 руб.) и 1,2% (до 246 500 руб.).

Похожие данные и у «ИРН-консалтинга» – по данным компании, в конце 2017 г. средневзвешенная цена на новостройки между ТТК и МКАД составляла 196 900 руб., что на 2,2% меньше, чем годом ранее. «Фактически цены предложения стагнируют с 2015 г., когда цена 1 кв. м снизилась сразу на 11,4% в связи с почти двукратным увеличением объемов жилья массовых сегментов», – говорится в материалах компании.

По оценкам экспертов компании «Метриум групп», по итогам 2017 г. в Москве в продаже находилось 19 080 квартир в новостройках массового сегмента. Это на 7,5% больше, чем в 2016 г. (17 760 квартир). За год продажи открылись в 23 новых проектах, что в 1,6 раза больше в сравнении с предыдущим годом (в 2016 г. вышло 14 комплексов).

Бизнес
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«Аэрофлот» запросил допуск на рейсы Санкт-Петербург – Лондон

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации разрешение на выполнение рейсов из Санкт-Петербурга в Лондон. Это следует из документов агентства, подготовленных для межведомственной комиссии при Минтрансе России.

Авиакомпания просит разрешить ей выполнять до семи рейсов Петербург – Лондон в неделю. В настоящий момент между Санкт-Петербургом и Лондоном прямого авиасообщения нет. «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы в Лондон из Москвы.

Как следует из документов, «Аэрофлот» также запросил у Росавиации допуск к рейсам из Москвы в Ош и Ашхабад. Кроме этого компания просит разрешить ей увеличить число полетов из Москвы в Будапешт и Бухарест, следует из документов Росавиации.

В 2017 г. группа «Аэрофлот» увеличила перевозки на 15,4% до 50,1 млн человек. При этом число пассажиров флагманской авиакомпании выросло на 13,3% до 32,8 млн человек. Помимо одноименной компании в группу «Аэрофлот» входят также авиаперевозчики «Победа» и «Россия».

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Новости

Суд продлил домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил до 7 мая домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому. Его обвиняют в мошенничестве.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия в отношении обвиняемого Ампелонского о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, т. е. до 7 мая», – передает слова судьи Юлии Сафиной ТАСС.

Суд также продлил срок домашнего ареста двум другим фигурантам дела – начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову.

Обвиняемым по-прежнему запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, отправлять и получать письма, посылки и бандероли, а также контактировать со свидетелями по уголовному делу. При этом фигурантам уголовного дела разрешены ежедневные утренние двухчасовые прогулки.

Ампелонский отбывает домашний арест в Сергиевом Посаде, два других фигуранта – в Москве.

О продлении срока ареста ходатайствовал следователь. Фигуранты дела обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК, им грозит до 10 лет лишения свободы. Срок предварительного расследования установлен до 7 мая 2018 г., по делу уже проведено более 150 следственных действий.

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Политика
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Нидерланды официально отозвали посла из Турции‍

Ведомости
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МИД Нидерландов отозвал из Турции посла, которому Анкара не давала разрешения на въезд с марта прошлого года из-за ухудшения двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Нидерландов.

«Правительство решило официально отозвать из Анкары посла Нидерландов, у которого не было доступа в Турцию с марта 2017 г.», — говорится в сообщении. В последнее время благодаря переговорам с Анкарой сохранялся шанс нормализовать отношения между странами, однако стороны так и не смогли договориться, приводятся в сообщении слова нидерландского министра иностранных дел Халбы Зейлстры.

Нидерланды пообещали соблюдать ответный запрет в отношении турецкого дипломата до тех пор, пока Турция не разрешит въезд в страну нидерландскому послу.

Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после его отпуска в марте. Причиной ухудшения отношений между странами стал отказ властей Нидерландов принять самолет с министром иностранных дел Турции, планировавшим посетить митинг в Роттердаме для информирования турецких граждан о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

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Политика
Новости

Апелляционный суд Киева отказал Саакашвили в статусе беженца

Ведомости
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Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного суда об отказе в предоставлении лидеру партии «Рух новых сил» Михаилу Саакашвили статуса беженца на Украине.

Это решение дает украинской власти основания для экстрадиции Саакашвили из страны как лица без гражданства, передает слова защиты экс-президента Грузии «Интерфакс».

«Таким образом, я теряю статус для нахождения в Украине. Это очередное решение [президента Украины Петра] Порошенко, а не суда», прокомментировал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 г. согласно указу Порошенко. 3 января 2018 г. Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск Саакашвили об оспаривании решения миграционной службы, которая отказала политику в статусе беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 января Тбилисский городской суд Грузии признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента страны и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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Технологии
Новости

«Национальная медиа группа» создала СП с Sony Pictures Television

Ведомости
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«Национальная медиа группа» (НМГ) и Sony Pictures Television объявили о создании совместного предприятия (СП) в России, говорится в сообщении НМГ.

НМГ приобрела 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony в России, уточняется в сообщении. В результате на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel будет продаваться реклама.

«Партнерство с мировым игроком Sony расширяет присутствие НМГ в сегменте платного ТВ, дополняя портфель уникальных брендов», – прокомментировала создание СП гендиректор НМГ Ольга Паскина.

По данным Роскомнадзора, все каналы Sony зарегистрированы на ООО «Эс-пи-ти-ай нетворкс восток». По данным Kartoteka.ru, 80% долей этой компании владела компания, полностью контролируемая медиаменеджером Владимиром Ханумяном. Источник, знакомый с деталями сделки, подтвердил, что НМГ купила пакет Ханумяна. С Ханумяном связаться не удалось.

Бизнесмен приобрел контроль над «Эс-пи-ти-ай нетворкс восток» у Sony Pictures в 2016 г., когда в России вступили в силу ограничения для иностранцев в СМИ. Ханумян долгое время работал в «СТС Медиа» - с момента основания компании до 2009 г., затем он был топ-менеджером НМГ, АФК «Система» и «Газпром-медиа».

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Бизнес
Новости

Avon возглавил топ-менеджер из Unilever

Ведомости
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Ян Зийдервельд стал главным исполнительным директором Avon, также он войдет в совет директоров. Об этом сообщила компания.

До этого он 30 лет работал в Unilever. На своей последней должности он отвечал за развитие компании в Европе. Под его руководством это подразделение компании стабилизировалось и вернулось к росту после нескольких лет спада, говорится в сообщении Avon. Кроме того, на протяжении своей карьеры Зийдервельд занимал ряд руководящих должностей в других регионах: на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Австралии, Новой Зеландии.

До этого Avon возглавляла Шери Маккой. Летом стало известно, что она уйдет в отставку к весне 2018 г. Это решение было объявлено после отчета Avon об очередном квартальном убытке и сниженного прогноза на год. Маккой пришла в Avon в 2012 г., с тех пор акции компании потеряли в цене больше 84%.

На прошлой неделе акционеры компании заявили, что «очень разочарованы» тем, что Avon не смогла быстро нанять нового исполнительного директора, пишет Reuters. Кроме того, они изучают варианты продажи компании, отмечает агентство. Выручка Avon в III квартале выросла на 1% до $1,4 млрд. Финансовые результаты за полный 2017 г. будут объявлены позже в феврале.

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Политика
Новости

Суд отменил арест врача Мисюриной

РИА Новости/Ведомости
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Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной до вступления приговора в силу. Она была осуждена на два года колонии за смерть пациента. «Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить», - огласил решение судья Олег Гривко. Мисюрину освободили в зале суда под подписку о невыезде.

В СИЗО Мисюрину заключили после вынесения приговора судом первой инстанции. Таким образом, решения апелляционной инстанции по ее делу Мисюрина теперь будет ждать дома. Дата апелляционного разбирательства пока не назначена.

На минувшей неделе Следственный комитет России (СКР) усомнился в компетентности прокурора, утвердившего обвинительное заключение по делу Мисюриной. В СКР пояснили, что прокурор вынес решение после ознакомления с материалами дела. «И тогда ничто не вызвало сомнений прокурора, и он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование», – говорится в заявлении СКР. Приговор вызвал широкий общественный резонанс, и только тогда прокуратура подала апелляцию, попросив отменить судебное решение «по причине нарушений, допущенных в ходе следствия». «Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение прежде всего компетентность своих же сотрудников», – заявили в СКР.

24 января 2018 г. Черемушкинский суд Москвы приговорил гематолога Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы. Суд решил, что при проведении анализа – забора костного мозга для дальнейшего исследования – врач совершила ошибку, повлекшую за собой гибель пациента. Врачебное сообщество выступило в поддержку коллеги – за два дня было собрано более 25 000 подписей, главные врачи московских больниц, медицинских научных учреждений написали открытые письма в поддержку Мисюриной.

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Политика
Новости

СК опубликовал видео задержания руководства правительства Дагестана‍

Ведомости
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Следственный комитет (СК) России опубликовал на своей странице в YouТube видео задержания руководства правительства Дагестана по делу о хищении бюджетных средств.

В видеозаписи показано, как силовики окружают особняк, а затем проникают внутрь. Первым из задержанных в кадре появляется врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов - он сидит на стуле в расстегнутых наручниках в окружении оперативников. Затем в видео показаны двое заместителей Гамидова - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов.

В кадре также демонстрируется изъятое во время обыска огнестрельное оружие, в том числе золотой пистолет с гравировкой «ГАМ», об обнаружении которого у Гамидова ранее сообщал СК. На последних кадрах видно, как задержанных с завязанными глазами ведут по взлетному полю к самолету и заводят внутрь.

СК ранее сообщил, что расследует уголовное дело о хищении средств, выделенных из бюджета Дагестана на социальные программы. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК, которая предполагает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Следствие утверждает, что установило причастность Гамидова, Исаева, Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц к хищению. В понедельник у дагестанских чиновников прошли обыски. Подозреваемые задержаны. Следователи намерены предъявить им обвинение и просить суд поместить их под арест.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор предупредил СМИ о поддельных письмах об удалении данных‍

Ведомости
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Роскомнадзор предупредил о случаях рассылки фальшивых писем от имени службы с требованием удалить ту или иную информацию, которая якобы является противоправной. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

Поддельные письма адресованы СМИ. Мошенники рассылают их по электронной почте от имени управления службы по ЦФО.

«Письма направляются с адресов общедоступных почтовых сервисов на «бланках» Управления за подписью несуществующих сотрудников (например, А.П. Стреглов). В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя», - говорится в сообщении Роскомнадзора. Служба напоминает, что все электронные адреса Роскомнадзора заканчиваются на @rkn.gov.ru.

Помимо этого все официальные письма Роскомнадзора имеют электронную подпись, в них также указываются сведения о соответствующем сертификате.

О фальшивой рассылке от имени должностных лиц Роскомнадзора сообщалось еще приблизительно год назад. 20 февраля 2017 г. Роскомнадзор пожаловался на рост числа случаев фальшивых информационных уведомлений, которые направляются операторам персональных данных. Тогда операторы получили электронные письма от якобы замруководителя управления Роскомнадзора по ЦФО О.А. Коротовой.

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Новости

«АвтоВАЗ» уволил вице-президента по антикризисному управлению

Ведомости
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Вице-президент по операционному антикризисному управлению «АвтоВАЗа» Елена Фролова уволена, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Сергей Ильинский. Он уточнил, что она «покинула компанию по личным мотивам».

Сохранил ли «АвтоВАЗ» должность антикризисного управляющего после ухода Фроловой, он раскрывать не стал.

Должность вице-президента по оперативному антикризисному управлению появилась в структуре управления убыточного «АвтоВАЗа» в июле 2016 г., этот пост заняла Елена Фролова. Новая позиция была создана в рамках плана финансового оздоровления предприятия. До этого Фролова работала в «АвтоВАЗе» руководителем департамента отчетности по МСФО (в 2005 г. перешла в «Соллерс», в 2011 г. – в Ford Sollers). «У нас сейчас много управленческих вакансий, и мы должны их заполнить, чтобы вести верным курсом такую крупную компанию», – говорил президент компании Николя Мор в интервью «Ведомостям».

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Политика
Новости

Депутаты хотят платить журналистам за публикации через блокчейн

Интерфакс
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Уже скоро работу журналистов можно будет оценивать в баллах, конвертируемых в реальный доход, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. «В ближайшее время у нас есть возможность увидеть создание систем национального или регионального масштаба - некоторые элементы их уже работают, - которые позволят в реальном масштабе времени оценивать работу, к примеру, журналистов, и конвертировать выставленные баллы в реальные материальные блага», - сказал Левин в понедельник в Госдуме на заседании Общественной молодежной палаты.

Он предположил, что со временем эта технология дойдет до депутатов и чиновников.

Левин считает, что такой подход реализуем с использованием «систем так называемого интернета 2.0, интернета второго поколения, основанных на распределенном реестре (блокчейне), которые позволяют документировать любые действия с очень высокой степенью доверия к таким записям».

«Таким образом, принимая законы, преображающие экономику, депутаты постепенно идут и к тому, чтобы полностью изменить и свою повседневную деятельность, и даже общий имидж профессии», - резюмировал Левин.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) уже несколько лет выдает «народные гранты» региональным и муниципальным журналистам через Фонд грантовой поддержки журналистов «Правда и справедливость».

Политика
Новости

Владимир Шаманов подтвердил размещение «Искандеров» под Калининградом

Интерфакс/Ведомости
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Бывший командующий Воздушно-десантными войсками, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия разместила оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» в Калининградской области.

О выгрузке «Искандеров» в порту Калининграда сегодня заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. О том, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплекса «Искандер-М», на минувшей неделе сообщил командир дислоцированной в регионе 152-й ракетной бригады Анатолий Городецкий.

«Разместили мы, и что теперь?» - сказал Шаманов. Председатель комитета отметил, что размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области является ответом на размещение военных объектов на сопредельных территориях. Отвечая на вопрос, следует ли этим странам бояться размещения «Искандеров», В.Шаманов сказал: «Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению».

Комплексы «Искандер-М» получит 152-я гвардейская ракетная бригада (г.Черняховск, Калининградская область). Там уже развернуты новые системы ПВО - С-400, а также береговые комплексы противокорабельных ракет «Бал» и «Бастион». ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. Таким образом, в зону обстрела комплекса из Калининградской области попадает вся территория Польши.

Впервые о возможности развертывания комплекса «Искандер-М» в Калининградской области в ответ на разворачивание систем противоракетной обороны (ПРО) США в Польше и Чехии еще по плану администрации президента Джорджа Буша-младшего заявил в 2008 г. занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев. С тех пор поменялся план развертывания американской ПРО – вместо предлагавшихся при Буше ракет GBI в Польше разворачивается менее мощная система «Иджис» с ракетами SM-3, заимствованная с корабельных систем.

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