Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Не актив, но товар

Инвесторы в недвижимость зафиксировали убытки в прошлом году

Доходные объекты теперь не продаются - инвесторам предлагаются банкротящиеся активы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Не девелоперы, но создатели

В прошлом году российский рынок коммерческой недвижимости привлек $4,9 млрд (оценка большой пятерки консалтинговых компаний). Но если бы не закрылась крупнейшая сделка по покупке петербургской Fort Group у компании Immofinanz сети торговых центров «Вавилон» (около $1 млрд), то аналитикам снова пришлось бы рапортовать об антирекордах рынка инвестиций. А так результат прошлого года примерно на $300 млн лучше позапрошлогоднего, отмечает Ирина Ушакова из CBRE. Ее коллега из JLL Олеся Дзюба перевыполнение инвестиционного плана оценивает скромнее – всего на $100 млн, включая в перечень сделок вложения в жилье (в проекты, не в квартиры) на $500 млн.

Инвесторы зафиксировали убытки и сосредоточились на оптимизации и развитии проектов, доходные истории теперь не продаются, а создаются, говорит Сергей Камлюк из Key Capital. В свободную же продажу, по его словам, поступают «непрофильные, неликвидные и банкротящиеся» активы. Но и на них можно заработать, если сделать удачный редевелопмент. Это общеевропейский тренд, отмечают в Cushman & Wakefield: в ближайшие годы, к примеру, в Западной Европе будут в основном не строить новые, но расширять и обновлять старые торговые центры, 75% которых работают уже более 10 лет.

В этом году, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» консультанты, инвесторам придется заниматься тем же – созданием привлекательных инвестиционных продуктов на фоне снижающихся ставок капитализации. По оценке Алана Балоева, директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank, нынешние торгово-офисные 9,25–10% потеряют к концу года как минимум 0,25%, складские 11,5–12% – примерно столько же.

Российские деньги

Несмотря на то что показатели доходности превышают европейские примерно в 2 раза, инвесторы в российские недвижимые активы по-прежнему будут в основном «с русским лицом». По оценке Cushman & Wakefield, в прошлом году примерно 85% покупок было совершено компаниями, либо зарегистрированными в России, либо с ней связанными. В текущем году эта доля скорее всего сохранится, если не уменьшится. Еще 10% аналитики компании отдают европейцам, оставшиеся, по их словам, поделят между собой выходцы из других сторон света, в частности из Китая и с Ближнего Востока, недавно к нам пришедшие. Китайские и ближневосточные деньги могут в 2018 г. стать преобладающими в структуре иностранных вложений в российскую недвижимость, полагает Балоев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике