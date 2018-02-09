Рубен Варданян делит недвижимость со своим партнером

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Рубен Варданян оставит себе офисы, а партнеру отдаст торговые центры Андрей Гордеев / Ведомости

Экс-владелец «Тройки диалог» Рубен Варданян и основатель RD Group Гагик Адибекян решили разделить бизнес, рассказали «Ведомостям» двое знакомых бизнесменов. Об этом также знают два консультанта, работавших с ними. По словам собеседников «Ведомостей», решение было принято еще несколько месяцев назад. Партнеры разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса и подход к управлению им. Поэтому оба решили заняться своими проектами, говорят собеседники «Ведомостей».

Варданян и Адибекян – инвесторы фондов под управлением Avica Management Company, раскрывала ранее сама компания. На ее сайте сказано, что в ее портфеле находятся активы общей стоимостью более $1 млрд. Среди них – расположенные в самом центре Москвы деловой квартал «Романов двор» и доля в бизнес-центре «Воздвиженка» (бывший «Военторг»), торговые центры «Времена года» на Кутузовском проспекте и Dream House на Рублевке и т. д. Все они – уникальные объекты как с точки зрения месторасположения, так и с точки зрения качества, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. Он добавляет, что, если бы Avica решилась их продать, они были бы интересны как российским, так и международным инвесторам.

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