Инвесторы в этом году увеличили вложения в российскую недвижимость почти на 40%

Объем инвестиций в российский рынок коммерческой недвижимости в первом полугодии 2017 г. составил до $2,2 млрд, что на 39% выше показателя января-июня 2016 г. ($1,6 млрд)., подсчитали эксперты компании JLL. При этом, по их данным, во II квартале инвесторы вложили в российскую недвижимость $1,4 млрд, что более чем вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеся Дзюба объясняет улучшение инвестиционной активности стабильностью национальной валюты, а также некоторым восстановлением экономики и рынка недвижимости - рубль в этом году менее волатилен по сравнению с первым полугодием 2016 г. «В частности, в первом полугодии закрылся ряд сделок, переговоры по которым велись еще в 2016 г., что привело к общему росту количества транзакций», - говорит Дзюба.

Больше всего инвестиционных средств в первой половине этого года было вложено в сегмент торговой недвижимости – 41%, на офисный сектор пришлось 32% от общего объема. Крупнейшей сделкой прошедшей половины года стала покупка Fosun Group и Avica Management Company МФК «Воздвиженка центр».

Доля иностранных инвестиций в общем объеме увеличилась с 6% в первом полугодии 2016 г. до 21% в первом полугодии 2017 г.

Аналитики JLL прогнозируют, что объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России в 2017 г. составит $4,5 млрд.