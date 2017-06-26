Дом культуры имени Серафимовича почти снесли
На месте конструктивистского здания «Дон-строй» может построить жилой комплекс
В понедельник, 26 июня, в Москве начался снос ДК им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке
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Клуб был построен в 1928-1929 гг. для работников завода "Авиаприбор" и стал базой для Первого московского рабочего театра, говорится на сайте Союза московских архитекторов
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Более 800 граждан микрорайона Пресни подписали коллективное обращение против планируемого сноса и направили его российскому президенту Владимиру Путину, в Департамент культурного наследия и в Москомархитектуру
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В письме говорится о том, что здание ДК в стиле конструктивизма обладает всеми признаками исторического и архитектурного объекта культурного наследия
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На месте ДК им. Серафимовича «Дон-строй инвест» планирует построить жилой комплекс. Об этом «Ведомостям» рассказали в апреле два риэлтора, работающих в этом районе
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Протестующие против сноса принесли полиции распечатку страницы сайта Департамента культурного наследия Москвы с информационным сообщением о приостановке демонтажа
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Работы по сносу прекратились, поскольку в Мосгорнаследие поступило заявление от граждан о включении здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия
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Мосгорнаследие пока лишь сообщает на своем сайте, что рассмотрит заявку о включении или об отказе во включении здания ДК в список объектов культурного наследия
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Проект строительства на месте ДК градостроительно-земельная комиссия рассматривала 8 декабря 2016 г. – инвестору разрешено построить там многофункциональный комплекс на 34 300 кв. м, уточнил представитель Москомстройинвеста. Выполнялся ли демонтаж по заказу «Дон-строй инвеста», к моменту выхода публикации в компании не уточнили
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Предпологаемый объект должен включать жилье, офисы, магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс и социальные объекты, добавил представитель Москомстройинвеста
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Средняя стоимость жилья в районе Среднего Тишинского переулка на старте может составлять от 300 000 руб./кв. м, считает партнер Colliers International Владимир Сергунин. Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева приводит большую цифру – 400 000 руб./кв. м
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