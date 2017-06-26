Дом культуры имени Серафимовича почти снесли

Андрей Гордеев / Ведомости

Проект строительства на месте ДК градостроительно-земельная комиссия рассматривала 8 декабря 2016 г. – инвестору разрешено построить там многофункциональный комплекс на 34 300 кв. м, уточнил представитель Москомстройинвеста. Выполнялся ли демонтаж по заказу «Дон-строй инвеста», к моменту выхода публикации в компании не уточнили

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