Коммерческая недвижимость

Дом культуры имени Серафимовича почти снесли

На месте конструктивистского здания «Дон-строй» может построить жилой комплекс
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