Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Шагом марш в магазин
Шагом марш в магазин
За последние 2–3 года районные торговые центры в Москве изменились почти до неузнаваемости
- Мария Перевощикова
- / Для Ведомостей
В ТЦ BabyStore помимо традиционных зон развлечений для детей предусмотрен лекторий для родителей (семинары с врачами и специалистами по детскому развитию), а также студии, в которых можно будет заниматься на постоянной основе
Андрей Гордеев / Ведомости
Набор магазинов без продуманной концепции превращается в современные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) с сетевыми операторами, в точки притяжения в районах. Эксперты столичного рынка торговой недвижимости отмечают серьезный потенциал для дальнейшего развития сегмента.
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