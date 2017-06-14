Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Шагом марш в магазин

Шагом марш в магазин

За последние 2–3 года районные торговые центры в Москве изменились почти до неузнаваемости

Набор магазинов без продуманной концепции превращается в современные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) с сетевыми операторами, в точки притяжения в районах. Эксперты столичного рынка торговой недвижимости отмечают серьезный потенциал для дальнейшего развития сегмента.

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