Шагом марш в магазин

В ТЦ BabyStore помимо традиционных зон развлечений для детей предусмотрен лекторий для родителей (семинары с врачами и специалистами по детскому развитию), а также студии, в которых можно будет заниматься на постоянной основе

Андрей Гордеев / Ведомости