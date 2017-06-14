Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Рынки – это модно
Рынки – это модно
Пространства для торговли, еды и модных тусовок пытаются создать новые владельцы старых московских рынков, затевая их реконструкцию
- Вероника Кириллова
- / Для Ведомостей
На Даниловском рынке теперь нет традиционных рядов с товарами. В центре располагается остров с рыбой и морепродуктами, от него лучами расходятся торговые зоны
Ginza Projekt
По данным департамента торговли и услуг Москвы, в настоящее время в столице есть 28 розничных рынков на 13 000 торговых мест. Из них 22 сельскохозяйственных, четыре универсальных и два специализированных. В собственности города находятся и продолжают работать ГУП «Рижский рынок» (прорабатывается вопрос возможной интеграции комплекса рынка в готовящийся проект капитального ТПУ), ГУП «Преображенский рынок» и ГУП «Люблинский рынок» (они подведомственны департаменту городского имущества), а также ОАО «РК «Царицынский» (в ведении департамента транспорта). 18 рынков городские власти продали, суммы сделок департамент торговли и услуг не пожелал раскрыть «Ведомостям».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}