Рынки – это модно

На Даниловском рынке теперь нет традиционных рядов с товарами. В центре располагается остров с рыбой и морепродуктами, от него лучами расходятся торговые зоны Ginza Projekt

По данным департамента торговли и услуг Москвы, в настоящее время в столице есть 28 розничных рынков на 13 000 торговых мест. Из них 22 сельскохозяйственных, четыре универсальных и два специализированных. В собственности города находятся и продолжают работать ГУП «Рижский рынок» (прорабатывается вопрос возможной интеграции комплекса рынка в готовящийся проект капитального ТПУ), ГУП «Преображенский рынок» и ГУП «Люблинский рынок» (они подведомственны департаменту городского имущества), а также ОАО «РК «Царицынский» (в ведении департамента транспорта). 18 рынков городские власти продали, суммы сделок департамент торговли и услуг не пожелал раскрыть «Ведомостям».