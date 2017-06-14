Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Рынки – это модно

Рынки – это модно

Пространства для торговли, еды и модных тусовок пытаются создать новые владельцы старых московских рынков, затевая их реконструкцию

По данным департамента торговли и услуг Москвы, в настоящее время в столице есть 28 розничных рынков на 13 000 торговых мест. Из них 22 сельскохозяйственных, четыре универсальных и два специализированных. В собственности города находятся и продолжают работать ГУП «Рижский рынок» (прорабатывается вопрос возможной интеграции комплекса рынка в готовящийся проект капитального ТПУ), ГУП «Преображенский рынок» и ГУП «Люблинский рынок» (они подведомственны департаменту городского имущества), а также ОАО «РК «Царицынский» (в ведении департамента транспорта). 18 рынков городские власти продали, суммы сделок департамент торговли и услуг не пожелал раскрыть «Ведомостям».

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