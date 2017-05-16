Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Центр Москвы заполняется

Арендаторы возвращаются в центр Москвы

Доля свободных торговых площадей приблизилась к докризисному уровню

Доля вакантных помещений на центральных улицах Москвы продолжает снижаться четвертый квартал подряд: по итогам января – марта 2017 г. она достигла 8,4%, подсчитали аналитики консалтинговой компании JLL. На начало 2014 г. этот показатель составлял 8%, отмечается в сообщении. Так, доля свободных помещений на ул. Большой Дмитровке за I квартал 2017 г. сократилась вдвое год к году, на Пятницкой – на 4,3 процентного пункта (п. п.), на Петровке – на 2,9 п. п., по данным JLL. Наибольшим спросом среди арендаторов в I квартале пользовались улицы Тверская, Мясницкая и Маросейка, сказано в отчете другой консалтинговой компании, Colliers International, о стрит-ритейле.

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