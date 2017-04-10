Магазины снова начинают открываться на Тверской после реконструкции и кризиса

Розничная торговля опять обратила внимание на Тверскую: реконструкция закончилась, а арендные ставки не успели сильно вырасти. Официально об открытии флагманских магазинов уже объявили косметическая компания Natura Siberica (450 кв. м в середине апреля) и шведский одежный ритейлер H&M (5000 кв. м в мае). На очереди – китайский производитель электроники Huawei, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон арендной сделки. В компании не ответили на запрос. Большой отток арендаторов с Тверской случился в кризис: на первой линии в I квартале 2015 г. пустовало 19% торговых помещений, в I квартале 2017 г. – 11%; на всей улице, не только на первой линии, – 35%. В разное время с Тверской ушли одежный ритейлер Zara, ювелирный Pandora, модные бутики Sonia Rykiel и Escada, продовольствие «Перекресток экспресс», нижнее белье Milavitsa.

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