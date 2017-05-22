Арендаторы петербургских рынков просят губернатора продлить договоры

Потребительское общество «Санкт-Петербургские сельскохозяйственные рынки» 19 мая направило письмо губернатору Георгию Полтавченко. В письме общество просит разобраться в ситуации с городскими рынками и защитить интересы управляющих компаний.

По данным Комитета имущественных отношений (КИО), в городе 17 рынков. Почти у всех управляющих компаний истекли договоры аренды, но пока они не расторгаются, говорит представитель комитета.

Управляющие компании имеют право обратиться в КИО с просьбой продлить срок действия договора при условии отсутствия задолженности по арендной плате, определения размера арендной платы по результатам оценки рыночной стоимости объекта , отсутствия других решений по распоряжению объектом, говорится в письме. Однако по закону передача объекта в аренду без проведения конкурса или аукциона невозможна.

«Это письмо от всех рынков города. Мы хотим продлить долгосрочные договоры еще на 10 лет», - рассказал глава одного из рынков Петербурга.

КИО соблюдает закон о конкуренции, поэтому торги будут проводиться, сообщили в пресс-службе комитета. По данным комитета, значимые долги есть лишь у ООО «Сытный рынок». На 25 апреля 2017 г. компания задолжала городу 15 млн руб., что соответствует арендной плате за год. С администрацией Сытного рынка связаться не удалось.

В комитете не исключают продажу рынков. ООО «Приморский сельскохозяйственный рынок» (управляет Торжковским рынком) уже подало заявку на выкуп объекта. Сейчас в КИО рассматривают эту заявку, говорит представитель комитета.

Рынки считают несовершенной процедуру проведения торгов на право аренды городской недвижимости. «На подобных мероприятиях присутствует немало спекулянтов, которым объект торгов не нужен, но они предлагают либо заплатить отступные за свое неучастие, либо итоговая стоимость арендной платы будет доведена до абсурдной», - говорится в письме. Еще больше представители рынков опасаются прихода на торги сетевых ритейлеров. «Если они победят, то рынки превратятся в сетевые магазины. Ни один сельхозрынок такого дохода не принесет», - опасается представитель одной из управляющих компаний. «Сельскохозяйственный рынок как форма торговли прекратит своё существование. Мелким сельхозпроизводителям вход в сети, несмотря на все обещания, заказан. Следовательно, активизируется несанкционированная уличная торговля», - говорится в письме.

КИО готовит конкурсную документацию по Кузнечному, Московскому, Невскому и Ломоносовскому рынкам, он выставит на торги право заключения договоров аренды этих объектов на срок до 15 лет с сохранением основной функции. Существующая модель считается неэффективной из-за высоких цен и пустующих торговых площадей. Арендные ставки позволяют арендатору получать высокий доход от сдачи в субаренду, но для города экономического эффекта нет. По данным КИО, аренда этих объектов стоит от 18–89 руб. за 1 кв. м (Московский рынок) до 214 руб. за 1 кв. м в месяц (Кузнечный рынок).

Условия торгов будут четко прописаны, задача - сохранить функции рынка, обещает представитель КИО. «Мы просто хотим, чтобы рынки стали удобными и презентабельными. Опыт преобразования Даниловского рынка в Москве показывает, что это можно сделать», - заметил представитель пресс-службы.

Сделать новые рынки на старых местах будет затратно и вряд ли получится, полагает директор департамента коммерческой недвижимости АРИН Екатерина Лапина. У всех рынков сформированный годами имидж - для обеспеченных людей, фактически это дорогие точки перепродажи продуктов, объясняет она. Лапина сомневается, что на роль инвесторов подходят ритейлеры, которые превратят рынки в свои торговые точки.

У сельскохозяйственных рынков «Ленту» интересует центр Петербурга, где у нее уже есть три магазина, сообщает пресс-служба розничной сети. «Мы внимательно оцениваем все варианты, однако магазин открываем только тогда, когда можно обеспечить его целевую эффективность с учетом конкретных арендных ставок».