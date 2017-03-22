На 10 крупнейших сетей приходится 75% розничного продуктового оборота – Infoline

Вслед за торговлей консолидация ждет и производителей продовольствия
Сергей Николаев / Ведомости
По данным ИА Infoline, в 2016 г. на долю федеральных операторов приходилось 67,5% розничного рынка продовольственных товаров, на региональные сети – 12,5%, несетевые современные форматы занимали 8,5%, остальное поделили специализированные сети и традиционная торговля. Почти 75% продовольственной розницы занимали 10 крупнейших сетей (X5, «Лента», «O’кей», «Семья», «Дикси», «Полушка», «Магнит», Prisma, «Ашан», Metro), следует из презентации Infoline на вчерашнем заседании правительства Петербурга. За год доля топ-10 ритейлеров выросла на 2–3%, уточнил гендиректор ИА Infoline Иван Федяков.