Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Давление гигантов

На 10 крупнейших сетей приходится 75% розничного продуктового оборота – Infoline

Конкуренция за недвижимость и поставщиков усилилась
Вслед за торговлей консолидация ждет и производителей продовольствия
Вслед за торговлей консолидация ждет и производителей продовольствия
Сергей Николаев / Ведомости

По данным ИА Infoline, в 2016 г. на долю федеральных операторов приходилось 67,5% розничного рынка продовольственных товаров, на региональные сети – 12,5%, несетевые современные форматы занимали 8,5%, остальное поделили специализированные сети и традиционная торговля. Почти 75% продовольственной розницы занимали 10 крупнейших сетей (X5, «Лента», «O’кей», «Семья», «Дикси», «Полушка», «Магнит», Prisma, «Ашан», Metro), следует из презентации Infoline на вчерашнем заседании правительства Петербурга. За год доля топ-10 ритейлеров выросла на 2–3%, уточнил гендиректор ИА Infoline Иван Федяков.

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