ТРЦ «Бутово молл» может быть продан

О решении MD Group продать торгово-развлекательный комплекс «Бутово молл» «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ней. Два представителя инвесткомпаний, интересовавшихся объектом, также подтвердили: торговый центр продается. Акционеры «Бутово молла» не продают комплекс, заявил управляющий партнер комплекса Артем Дымской. По его словам, сейчас они занимаются его продвижением, сдачей в аренду и эксплуатацией. «Бутово молл», расположенный в Чечёрском проезде, открыт в I квартале 2017 г. Общая площадь комплекса – 143 000 кв. м, из которых 57 000 кв. м сдается в аренду.

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