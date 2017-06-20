Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Китайский «Военторг»
Fosun Group и Аvica Management Company стали владельцами «Военторга»
Это крупнейшая сделка на рынке коммерческой недвижимости в стране с начала года
- Антон Филатов
- / Ведомости
С начала 2000-х «Военторг» несколько раз менял владельцев
Евгений Разумный / Ведомости
Fosun Group и Аvica Management Company закрыли сделку по покупке офисного комплекса «Воздвиженка-центр», известного как «Военторг» (70 700 кв. м), рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с объектом. Информацию подтвердили гендиректор Аvica Management Company Наталия Тишендорф, управляющий директор консультанта сделки JLL Том Девоншир-Гриффин и представитель Дмитрия Рыболовлева, фирма которого – Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» – выступала продавцом объекта. Управляющий директор российской «дочки» Fosun Group – Fosun Eurasia Capital Игорь Даниленко от комментариев отказался.
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