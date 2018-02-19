Здание на Патриарших купила структура, дружественная брату Алексея Дюмина

Эксперты считают, что АСВ продало здание на Патриарших прудах дороже рынка Google Maps

Компания «Горизонт апартментс» стала победителем аукциона по продаже офисного комплекса на 1100 кв. м и земельного участка в Спиридоньевском переулке, ранее принадлежавших «Евроаксис банку». Это следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Последнее занимается ликвидацией банка, у которого два года назад была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

«Горизонт апартментс», по данным ЕГРЮЛа, принадлежит Андрею Маталыге. Он же владеет фирмой «Лидэстейт», она, в свою очередь, как девелопер возводит апарт-комплекс (7100 кв. м) на месте снесенной усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной улице. Гендиректор и владелец риэлторской фирмы «Риэлтифосэйл» Сергей Мефёдов летом 2017 г. в разговоре с «Ведомостями» называл комплекс на Малой Бронной своим личным проектом. Тогда как два источника, близких к его участникам, уверяли: в соинвесторах там младший брат губернатора Тульской области Артем Дюмин. Мефёдов, напоминали они, партнер Дюмина и по ряду других девелоперских активов: торговому центру «Март» (4000 кв. м) на Большой Семеновской улице и проекту реконструкции усадьбы Петра Позднякова на пересечении Леонтьевского переулка и Большой Никитской улицы.

Дюмин, по словам одного из них, участвует и в проекте в Спиридоньевском переулке. Состав инвесторов в комплексах на Малой Бронной и в Спиридоньевском переулке один и тот же, подтверждает другой собеседник. Дюмин никакого отношения к этому объекту не имеет, утверждает его представитель. «Единственный участник и гендиректор компании, владеющей объектом, – Андрей Маталыга», – настаивает и представитель «Риэлтифосэйла». Поговорить с Маталыгой не удалось.

Бывшее здание «Евроаксис банка» досталось «Горизонт апартментс» за 402,4 млн руб., сказано в материалах АСВ. Директор департамента из Knight Frank Алан Балоев считает, что рыночная цена такого объекта должна быть примерно на 30% ниже.

«Горизонт апартментс» планирует перестроить здание офисного центра в апартаменты, знают два риэлтора, работающих в этом районе. Здание куплено «под административные цели», лишь сообщил представитель «Риэлтифосэйла», не уточнив деталей.

Офисы в этом районе не сильно востребованы, с точки зрения максимальной экономической отдачи объект выгоднее использовать под жилье, полагает директор департамента в Point Estate Алексей Сидоров. С ним согласен и Балоев. Правда, он замечает, что для таких целей здание «маловато»: в среднем площадь апарт-комплексов в центре – от 3000 кв. м. Здание может быть использовано как офис под собственные нужды компании с дорогим ритейлом на первом этаже, допускает Балоев.

У Дюмина есть и другие девелоперские проекты. Вместе с «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева он строит гостиницу на ул. Варварке. Дюмин также гендиректор спорткомплекса «Олимпийский»: в конце 2017 г. объект приобрела «Киевская площадь» у структуры Мусы Бажаева.