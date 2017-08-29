Брат губернатора Тульской области Артем Дюмин занялся строительством элитного жилья

Сейчас Дюмин-младший является гендиректором и членом совета директоров СК «Олимпийский» Официальная страница СК «Олимпийский» в Facebook

Младший брат губернатора Тульской области Артем Дюмин участвует в строительстве жилого комплекса, который возводится на месте усадьбы Анны Неклюдовой на ул. Малая Бронная, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к участникам этого проекта. Первый называет Дюмина одним из инвесторов комплекса, но его доля в проекте и размер инвестиций ему не известны. Второй считает, что его участие заключается больше в согласованиях строительства объекта. Об участии Дюмина в проекте на Малой Бронной также знают чиновник столичной мэрии и девелопер, работающий в этом же районе.

Артем Дюмин родился в 1984 г. Изначально он работал инструктором по теннису и тренером-преподавателем. А с 2012 г. занимал посты заместителя гендиректора по развитию фирм «Навикор» (в ЕГРЮЛ несколько компаний с таким названием) и «Современный университет» (занимается разработкой компьютерного программного обеспечения). С 2012 по 2015 г. он был директором АО «ТПК «Продмаркет» (подрядчик и застройщик гостиницы на Варварке) и ООО «МФК» (девелопер этого же отеля). Сейчас Дюмин-младший является гендиректором и членом совета директоров СК «Олимпийский», собственником которого считается структура владельца «Русской платины» Мусы Бажаева.

Усадьба Неклюдовой, построенная в 1840-е гг., была снесена в мае этого года, сообщало общественное движение «Архнадзор». Девелопер проекта – ООО «Лидэстейт», говорится на информационном стенде строящегося комплекса. Согласно ЕГРЮЛ все 100% его долей принадлежат Андрею Маталыге.

От охранника до преемника Алексей Дюмин был назначен и. о. губернатора Тульской области в феврале 2016 г. Он 17 лет работал в Федеральной службе охраны, охранял Владимира Путина. В 2013 г. перешел в Минобороны, последняя должность – замминистра обороны. В середине августа фонд «Петербургская политика» включил Дюмина в список потенциальных преемников Владимира Путина, отдав ему 3-е место в рейтинге после мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Лидэстейт» планирует построить жилой комплекс общей площадью 7100 кв. м, говорит источник в мэрии Москвы и подтверждает близкий к участнику проекта человек. Инвестиции в такой комплекс могут составить около 1 млрд руб. без учета стоимости участка, а выручка от реализации жилья – 3,5–4,5 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его словам, площадка хорошо подходит для реализации жилого комплекса самого высокого уровня.

Позвонив по телефону «Лидэстейта», корреспондент «Ведомостей» попал в компанию Realty4Sale, которая занимается продажей и арендой объектов коммерческой недвижимости. Владельцем и гендиректором ООО «Риэлтифосэйл» согласно СПАРК является Сергей Мефёдов. Он сообщил «Ведомостям», что жилой комплекс на Малой Бронной – его личный проект и он является его единственным инвестором. «У меня богатый опыт работы на рынке коммерческой недвижимости, а в портфеле компании есть и девелоперские проекты, которые находятся на разной стадии развития», – уверяет он. О том, что Мефёдов является единственным инвестором проекта на Малой Бронной, говорит и Алексей Сидоров, директор по развитию городского департамента компании Point Estate, которая выступает консультантом этого проекта. Это будет лучший объект в районе Патриарших прудов и один из лучших в городе, уверяет он.

Мефёдов – партнер Артема Дюмина по ряду девелоперских активов, включая проект на Малой Бронной, парирует источник, близкий к одному из участников проекта. По данным ЕГРЮЛ, у бизнесменов есть две совместные компании. Они в равных долях владеют фирмой «Литэкс-с», которая, как следует из решения Арбитражного суда Москвы, арендует земельный участок на Большой Семеновской улице. На этой территории идет строительство торгового центра «Март» на 4000 кв. м, знают два консультанта. Информация об этом проекте есть на сайте Realty4Sale. Дюмину также принадлежит 10% фирмы «Топрейт», которая занимается «операциями с недвижимостью», остальные 90% долей – у Мефёдова. Чем владеет данная компания, не раскрывается.

Жилой комплекс на Малой Бронной – не единственный проект Дюмина-младшего. Он вместе с компанией «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева ведет строительство 5-звездочной гостиницы на 320 номеров на Варварке. Дюмину принадлежит 13% компании – девелопера этого проекта. Он же является участником проекта реконструкции усадьбы Петра Позднякова на пересечении Леонтьевского переулка и Большой Никитской улицы, говорят два консультанта, работавших с проектом. На инвестиционном портале Москвы сказано, что этот комплекс в апреле нынешнего года купила фирма «Фокусальфа» за 462,7 млн руб. Ее владелец согласно ЕГРЮЛ Инна Алдошкина. Мефёдов говорит, что объект был куплен именно его компанией. Сейчас, по его словам, идет разработка концепции развития этого проекта. Учитывая конструкцию здания и месторасположение объекта, там разумнее всего построить апарт-комплекс, считает управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал через представителя, что не в курсе деталей бизнес-проектов брата, и посоветовал обратиться к нему лично. Артем Дюмин и представитель Бажаева на запросы «Ведомостей» не ответили.