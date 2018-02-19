В Москве начали выставлять квартиры на продажу за криптовалюту

Квартиру можно приобрести за биткойны Michael Gruber / Imago / TASS

Одна из первых квартир, которую можно купить за биткойны, появилась в ЖК «Баркли парк» (2013 года постройки) недалеко от станции метро «Достоевская» в центре Москвы.

Это трехкомнатная элитная квартира площадью 114 кв. м с высококачественным ремонтом. Она укомплектована всем необходимым, говорится в сообщении агента по продаже жилья, компании Savills, из окон открываются виды на Екатерининский парк и Останкинскую телебашню. Приобрести квартиру можно за биткойны. Представитель Savills уточнил «Ведомостям», что владелец квартиры готов рассматривать возможность ее продажи за биткойны, но конкретную стоимость в криптовалюте брокер квартиры не называет из-за сильных скачков курса биткойна. «Это предмет переговоров с владельцем недвижимости», – сказал представитель Savills.

Собственник квартиры в ЖК «Баркли парк» оценил ее в 85 млн руб., или $1,508 млн. Исходя из курса биткойна на сегодняшний день в $10 895, квартира может стоить 138 438 биткойнов.

Минфин о покупке недвижимости в криптовалюте Сделки с недвижимостью с привлечением криптовалюты не могут быть безопасными, заявлял в прошлом году замминистра финансов Алексей Моисеев. «Зачем покупать в этом? Чтобы скрыть свою валюту?» – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в подобных сделках стороны не защищены законом. Кроме того, есть риск, что сделка будет признана ничтожной. «Никто не разрешит расчеты в этом (криптовалюта. – "Интерфакс"), это запрещено российским законом», – заявил он.

По словам риэлторов, случаи, когда клиенты просят выставить их жилье на продажу за криптовалюту, уже встречались. В прошлом году Kalinka Group сообщила, что один из ее клиентов выставил свой особняк в пос. Николино за 3000 биткойнов, что на тот момент соответствовало 482 млн руб., или около $8 млн. По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, объявление вызвало большой интерес со стороны потенциальных клиентов – как интересующихся покупкой объекта, так и желающих продать свою недвижимость за биткойны. «Однако в российском законодательстве еще не определены правила по работе с биткойнами и пока нет юридического определения криптовалюты, поэтому мы внимательно изучаем возможность подобной сделки. До появления нормативно-правовой базы, регулирующей такую продажу, клиент вынужден оплачивать услуги агентства национальной валютой», – отмечает Румянцева (цитата по сообщению пресс-службы).

«Мы встречали продавцов, которые готовы получить криптовалюту за свои объекты, но это чистой воды маркетинг для привлечения внимания к своему объекту. На данный момент у нас не зафиксировано ни одной сделки с применением криптовалют. Покупатели пока не готовы проводить сделки в такой валюте, а поскольку сейчас рынок покупателя, то и играть будем по их правилам», – комментирует управляющий директор брокерского департамента «Миэль – сеть офисов недвижимости» Александр Москатов. Правоприменительная практика еще не накоплена, продолжает он: «Что делать с биткойнами, как их принимать, устанавливать подлинность, совершенно непонятно. Для широких слоев населения криптовалюта пока непонятна и неинтересна». В будущем она, возможно, и будет использоваться при оплате недвижимости, но «пока такого запроса от рынка нет», заключает он.

Как правило, за рубежом для оплаты недвижимости биткойнами продавец создает счет-фактуру на стоимость объекта в биткойнах или долларах США, а платежная система позволяет использовать любую валюту, объясняет Игорь Индриксонс, основатель портала об инвестициях в недвижимость Indriksons.ru (передал через представителя). Обменный курс биткойна гарантируется в течение 15 минут после создания счета-фактуры, если за это время покупатель не успеет завершить покупку, то курс будет пересчитан.

Сейчас в мире сделки по купле-продаже недвижимости за биткойны, скорее, разовое явление, но в ближайшем будущем их может стать больше, считает Индриксонс. Инвесторам нужно быть осторожнее, предупреждает он: «Столкновение с новой платежной системой на падающем рынке сулит дополнительные трудности или неожиданные расходы». В Великобритании, например, где развито регулирование, подобные сделки, скорее всего, попадут в зону пристального внимания канцлера или Банка Англии, указывает он. «Но на рынках недвижимости, где и так царит хаос, использование подобной волатильной валюты окажется слишком рискованным шагом», – говорит Индриксонс (цитата по сообщению портала инвестиций в недвижимость Indriksons.ru).