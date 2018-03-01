Путин поставил задачу строить 120 млн кв. м жилья в год

Евгений Егоров / Ведомости

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу ежегодно строить 120 млн кв. м жилья. Конкретных сроков, когда необходимо достичь этих показателей, он не назвал. Ранее, в конце февраля, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень говорил о 2024-2025 гг. Вводить такие объемы планируется в течение 10-15 лет, отмечал он в интервью телеканалу НТВ.

В 2017 г., по данным Минстроя, введено 78,6 млн кв. м, что на 2% меньше показателей предыдущего периода. В этом году, как прогнозировал Мень, общий объем строительства жилья в России также составит около 80 млн кв. м.

При этом шесть лет назад Путин ставил перед правительством задачу строить в России к 2020 г. ежегодно около 140 млн кв. м жилья. Учитывая количество ветхого и аварийного жилья в стране, а также число нуждающихся в улучшении жилищных условий, именно эта цифра является оптимальной для решения такой задачи, подсчитала председатель совета директоров «Бест новострой» Ирина Доброхотова.

В 2017 г. лишь 3,1 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия, заявил Путин. Это около 6% всех семей страны. «[В ближайшие шесть лет] нам необходимо выйти на уровень не менее 5 млн семей», - подчеркнул президент в послании.

Чтобы достичь этого, кроме увеличения предложения на рынке и доходов населения необходимо сделать доступной ипотеку, добавил Путин. «В ближайшие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства семей в стране», – заявил президент. Поэтому, по его словам, нужно и дальше снижать среднюю ставку по ипотечным кредитам до 7-8%: «причем стремиться именно к 7%», подчеркнул Путин. В прошлом году в России выдано около около 1 млн ипотечных кредитов, а средняя ставка в декабре опустилась ниже 10%, добавил он.

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