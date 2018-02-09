Недвижимость / Место для жизни

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

Москвичи стали осматривать будущее жилье
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FRANK2
18:58 09.02.2018
Потемкинская деревня...походу реновация в Москве навечно...
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