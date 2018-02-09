Как выглядит первый дом для переселения по реновации
Москвичи стали осматривать будущее жилье
Первый дом по программе реновации жилья в Москве готов к заселению, сообщил 9 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин
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Дом расположен по адресу 5-я Парковая улица, д. 62б
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В новый дом переедут жители домов № 3 и № 5 по ул. Константина Федина, расположенных в 300 м от новостройки
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В двух домах всего было 160 квартир
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Детская площадка у нового дома
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Разрешения на осмотр квартир первым переселенцам начали выдавать 9 февраля
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По словам Левкина, квартиры в этом доме больше по общей и жилой площади, чем квартиры в переселяемых домах, в 1,3–1,4 раза
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В квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса, отметил Левкин (на фото)
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Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что в течение 2018 г. будут готовы 24 дома для переселения по программе реновации
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На данный момент для переселенцев готовы 14 домов на 2300 квартир, они будут переданы под заселение до конца мая
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