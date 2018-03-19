Как россиянам навязывают микрозаймы

Микрофинансовые организации (МФО) готовы дать кредит практически любому заемщику и борются даже за неблагонадежных клиентов. К такому выводу пришли сотрудники Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), которые под видом заемщиков обратились в крупные МФО, выдающие займы или собирающие заявки на ссуды онлайн. Это «Домашние деньги», «Мигкредит», «Е заем», «СМС-финанс».

«Тайные покупатели» представлялись безработными, которым очень нужны 15 000 руб.

Выяснилось, что эти МФО готовы ссудить такую сумму человеку без постоянной занятости. Кроме того, «заемщикам» из КонфОП в четырех организациях заявили, что в индивидуальном порядке могут одобрить заявку человека с текущей просрочкой платежа другому кредитору.

Большой микропроцент Микрофинансовые компании (МФК) вправе выдавать гражданам займы до 1 млн руб., а микрокредитные компании (МКК) – до 500 000 руб. Предельное значение ставки, установленное ЦБ для МФО, сейчас составляет 820% по займам сроком до 30 дней, 49% при сроках свыше 365 дней. При этом по закону МФО могут начислять проценты не более утроенной суммы самого займа.

«Среди клиентов МФО есть домохозяйки, самозанятые или подрабатывающие без заключения трудового договора. Их доля в "СМС финанс" не превышает 2–3%», – говорит гендиректор компании Александр Артемов.

«2,8% наших клиентов указывают при заполнении анкеты, что они безработные. И мы действительно их одобряем, так как просрочка у них такая же, как и в среднем по портфелю», – утверждает управляющий директор «Е заем» Светлана Гайдукова. По ее словам, сегодня заемщик безработный, а уже завтра может трудоустроиться.

Но лицам с текущей просрочкой займы обычно не одобряются, утверждает Гайдукова. А вот в «СМС финанс» займы не выдают тем, у кого просрочка более 35 дней. По словам Артемова, число одобрений в «СМС финанс» не превышает 15% по результатам скоринга. «Безусловно, у нас есть такая категория клиентов, которые имеют просроченный кредит в банке и заем в МФО», – констатирует главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов. По его словам, согласно статистике, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней.

Представитель «Мигкредита» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Зачастую МФО не утруждаются проверкой дохода потенциального заемщика, выяснили в КонфОП. «Мы не налоговая, чтобы проверять ваши доходы. Предоставляем кредит только по паспорту, выдадим деньги и вам», – заявил консультант «Домашних денег». «По просьбе звонящего он рассчитал еженедельный платеж, а вот процентную ставку назвать затруднился. На сообщение, что заемщику нужна пауза на размышление, менеджер начал настойчиво уговаривать все равно оставить заявку на кредит, “хотя бы на меньшую сумму”, – рассказывает предправления КонфОП Дмитрий Янин.

Игра на проценты

К слову, в компании «Домашние деньги» первым делом предложили «тайному покупателю» сыграть в игру «Счастливая карта». «Участие платное. Зато, если повезет, платеж по займу будет снижен», – продолжает Янин.

По утверждению представителя компании, эта игра предлагается только клиентам с уже одобренной заявкой на заем. Победитель определяется каждый день случайным образом; в случае выигрыша с ним перезаключают договор на новых условиях – по ставке всего 2/3 от ключевой ставки ЦБ.

«Участие и правда платное – 1000 руб., – продолжает представитель МФО, – но платит клиент за доступ к материалам по финансовой грамотности».

«Домашние деньги» удивили «заемщика» из КонфОП предложением оформить карту рассрочки «Совесть» от «Киви банка» в дополнение к займу, несмотря на то что он представился безработным.

Представитель проекта «Совесть» подтвердил сотрудничество с «Домашними деньгами», указав, что зачастую люди без официального места работы могут иметь постоянный источник доходов, например ренту. По его словам, карты рассрочки выдаются только с учетом результатов скоринга.

Обмен информацией

Как выяснила конфедерация, МФО часто обмениваются информацией между собой или c банками: клиент оставляет контакты на сайте одной из компаний, а та передает их другим, и они предлагают человеку свои услуги. По данным КонфОП, некоторые из таких партнеров-МФО отсутствуют в реестре Центробанка.

Передача данных в несколько МФО после заполнения одной анкеты более характерна при регистрации потенциального заемщика на сайте-агрегаторе, содержащем много предложений разных компаний, считает Артемов. По его словам, иногда агрегаторы нарушают договоры с МФО и продают анкету сразу нескольким компаниям. «Мы стараемся избегать таких подрядчиков», – говорит Артемов.

На что россияне готовы брать микрозаймы

Чем рискуют заемщики

КонфОП обращает внимание на риски онлайн-займов МФО. «Система онлайн-кредитования не дает возможности человеку тщательно взвесить финансовые риски. Общаясь с потенциальным заемщиком, менеджеры call-центра в большинстве случаев просто произносят заученный текст и не могут ответить на вопросы потребителя», – сетует Янин.

Все интернет-пространство невозможно контролировать, поэтому могут появляться сайты-однодневки, притворяющиеся онлайн-МФО, добавляет Янин. «Онлайн-финансисты могут выдать много займов на кабальных условиях и, быстро свернув свою кредитную деятельность, активно заняться сбором долгов, в том числе и с привлечением коллекторов, работающих нецивилизованными методами», – предупреждает он.

Нередки случаи, когда нелегальные кредиторы маскируются под законопослушные МФО, соглашается представитель ЦБ. Прежде чем решаться на микрозаем, он советует найти компанию в реестре на сайте регулятора. У настоящих микрофинансовых организаций на сайтах не допускается аббревиатура МФО – может быть либо микрофинансовая компания (МФК), либо микрокредитная компания (МКК), добавил представитель.