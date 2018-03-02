Почему опасно вкладывать деньги с гарантией под 14–25% годовых
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За последний год банки снизили ставки вкладов в среднем на 1–2 процентных пункта и сегодня платят вкладчикам с рублями 7–7,5% годовых. Как минимум вдвое больший доход обещают микрофинансовые компании (МФК). Отчасти поэтому за 2017 г. размер средств, размещенных в них физическими лицами, вырос почти на треть. «Инвесторов привлекают более выгодные условия вложений по сравнению с банковскими депозитами, поэтому приходят и те, которые до последнего держали деньги на вкладах», – делится наблюдениями гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко.
Средства физических лиц – один из источников финансирования основной деятельности МФК: выдачи краткосрочных микрозаймов под сверхвысокие проценты. 1 марта 2018 г. в реестре ЦБ числилось 64 МФК. Только они имеют право привлекать средства граждан, не являющихся их учредителями, акционерами. Другие организации – микрокредитные компании – этого права лишены с 2017 г.
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