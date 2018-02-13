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ЦБ пообещал продолжить ограничивать проценты по микрозаймам

Центробанк продолжит ограничивать предельный размер процентов по займам микрофинансовых организаций (МФО) и ужесточать их регулирование. Об этом сообщил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков на международной конференции по финансовой грамотности, передает «Интерфакс».

С 1 января 2017 г. начисление процентов и штрафов по краткосрочным потребкредитам ограничено трехкратным размером суммы займа. ЦБ предлагает снизить предельную требуемую с должника сумму до 250%, а с 1 июля 2019 г. – до 150%.

Это сильно скажется на «займах до зарплаты», которые в настоящее время составляют порядка 20% портфеля всех займов, отметил Кочетков.

Вместе с тем ЦБ планирует ужесточить ограничения на полную стоимость кредита (ПСК). «Мы предлагаем установить ограничение в размере 1,5% в день, <...> а с 1 июля 2019 г. дальше ограничивать полную стоимость кредита до 1% в день», – отметил Кочетков. По его словам, это также сильнее всего ударит по микрозаймам.

Кроме того, ЦБ предлагает закрепить в законе о потребкредите схожий с «займом до зарплаты» продукт, в отношении которого также будут установлены ограничения. Так, заем без обеспечения будет выдаваться максимум на сумму до 10 000 руб. и до 15 дней с запретом на пролонгацию и увеличение суммы долга. При этом максимальная сумма, которую МФО сможет потребовать по такому займу, не превысит 3000 руб.

«Мы продолжим дальнейшую расчистку рынка МФО от тех компаний, которые являются недобросовестными, нежизнеспособными, от тех, которые получают прибыль за счет работы на предельных значениях ПСК, те, которые злоупотребляют пролонгациями, рефинансированием и не имеют сами по себе качественной экспертизы тех кредитных рисков, которые они несут», – заключил Кочетков.