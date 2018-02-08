ЦБ: развивать финансовые услуги мешает «ментальный барьер» россиян

Регулятор хочет повысить финансовую грамотность населения Евгений Разумный / Ведомости

Банк России опубликовал проект стратегии повышения финансовой доступности в России на 2018-2020 гг. Ее цель – повышение доступности финансовых услуг для россиян, живущих в отдаленных, малонаселенных и сельских территориях, а также для людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых и с низким уровнем дохода, сообщается на сайте регулятора. Он также хочет увеличить скорость и качество доступа к финансовым услугам через интернет.

Для этого надо наладить взаимодействие финансовых институтов с операторами связи, изучить возможности задействовать спутниковое телевидение для доставки финансовых услуг и проч., перечисляет регулятор, уделяя особое внимание защите потребителей от потенциальных рисков, которые несет использование новых финансовых технологий. Но есть одна проблема.

«Одним из препятствий в отношении обеспечения финансовой доступности является ментальный барьер, обусловленный недостатком опыта взаимодействия с финансовым сектором», – признает Центробанк. Устранить эту проблему, по мнению регулятора, можно, повысив финансовую грамотность населения.

«У компании должно быть за плечами много лет успешной работы, чтобы с ней не боялись взаимодействовать. Но у нас в стране все пока слишком молодое, плюс мы прошли через два серьезных кризиса, а доверие потребителя быстро заслужить невозможно», – объясняет бывший руководитель службы по финансовым рынкам и первый зампред Центробанка Олег Вьюгин. В России действительно присутствует недоверие к устойчивости финансовых институтов, но не все население финансово безграмотно, полагает он: «Те люди, у которых финансовое положение позволяет откладывать какие-то средства или инвестировать, все же довольно здраво судят о финансовой системе и понимают основные законы ее работы».

По данным опроса, который ЦБ проводил в 2017 г., банкам не доверяли 8,1% взрослого населения (от 18 лет), а микрофинансовым организациям – 36,8% граждан. Для кредитных потребительских кооперативов эта доля 18%. При этом вообще никаким финансовым организациям (в том числе ломбардам и страховщикам) не доверяет 3% населения.

Общее состояние доступности финансовых услуг в России в стратегии названо «удовлетворительным». По статистике регулятора, у 79,5% взрослых россиян есть банковский счет. С 2011 г. эта доля выросла на 30 процентных пунктов и стала намного больше, чем в Европе и Центральной Азии, где счета есть у 51,4% взрослого населения.

Доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса — одно из стратегических направлений деятельности ЦБ, говорила его председатель Эльвира Набиуллина в июле 2017 г.