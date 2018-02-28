Долги россиян по кредиткам выросли впервые за два года

Сбербанк за год увеличил долю в общем портфеле на 2,7 процентного пункта до 45,5% Екатерина Кузьмина / Ведомости

К концу 2017 г. совокупный портфель кредитных карт российских банков достиг 1,122 трлн руб., увеличившись за год на 12,3%, говорится в исследовании «Тинькофф банка». Предыдущие два года задолженность россиян по кредиткам сокращалась: в 2014 г. она составила 1,156 трлн руб., а в 2015 и 2016 гг. - 1,032 трлн и 999 млрд руб.

Для исследования «Тинькофф банк» использует ежемесячную отчетность банков по РСБУ, где отражаются фактически потраченные суммы кредитных лимитов (утилизация) на отчетную дату.

Сбербанк за год увеличил долю в общем портфеле на 2,7 процентного пункта (п. п.) до 45,5%. Размер задолженности по кредитным картам банка увеличился на 82,9 млрд руб. до 510,6 млрд. Вторым остался «Тинькофф банк» с портфелем 130,2 млрд руб., третьим – Альфа-банк с портфелем в 93,6 млрд руб.

Портфель банка «Русский стандарт» сократился на 9,3 млрд руб. до 43,8 млрд руб. На 4,4 млрд руб. уменьшились долги клиентов «Бинбанк кредитные карты» - до 11,8 млрд руб.

Рост портфелей лидеров рынка и их сокращение у остальных банков в прошлом году привели к увеличению концентрации рынка, отмечают аналитики банка «Тинькофф»: на пять крупнейших по размеру портфелей банков приходится 76,5% задолженности.

Растет использование кредитных карт для повседневных расчетов; банки заинтересованы в выдаче новых кредитных карт, поясняет исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин: «Банки в борьбе за клиента предлагают все более выгодные условия пользования кредитными картами». В прошлом году банки вернулись к каналам продаж кредиток, которые после 2015 г. были заморожены - например, к кредитованию клиентов «с улицы», отмечает директор департамента перекрестных продаж «ОТП банка» Алексей Щавелев.

Дорогу молодым

В 2017 г. росла доля заемщиков с кредитными картами моложе 25 лет, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За год она увеличилась на 1,3 п. п. до 9,9%, тогда как остальные потребительские кредиты банки раздавали молодежи менее охотно, чем в 2016 г. В НБКИ отсутствуют данные о кредитных картах Сбербанка, «Русского стандарта» и банка «Хоум кредит».

«Люди моложе 25 лет считаются одними из самых рискованных заемщиков для банков, но карты позволяют банкам максимально эффективно управлять кредитным риском и минимизировать потери», – указывает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Движение навстречу новому поколению не удивительно, ведь клиенты-миллениалы уже через пять лет станут одним из ключевых источников прибыли для банков, добавляет Яныкин. В «Русском стандарте» с ноября 2017 г. действует пилотный проект, в рамках которого кредитки выдаются лицам не моложе 21 года (ранее 25 лет).

За 2017 г. банки увеличили и лимиты вновь выданных кредитных карт – совокупно на 48% до 544,5 млрд руб. А вот количество выданных за прошлый год новых кредиток (без учета карт, выпущенных взамен карт с истекшим сроком) выросло лишь на 8% до 8,65 млн шт. Такие данные «Ведомостям» привели в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), учитывающем показатели Сбербанка.

В январе 2018 г. выдачи кредитных карт стали рекордными с 2014 г. Банки выдали 669 609 кредиток, что на 58% больше показателя января 2017 г., а размер одобренных лимитов составил рекордные 49,6 млрд руб., отчиталось ОКБ.