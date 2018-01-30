Население занимает все чаще и больше

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Бизнес кредитных карт интересует все больше банков Евгений Разумный / Ведомости

В 2017 г. заемщики - физические лица взяли кредитов в российских банках на 5,68 трлн руб., следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Годом ранее банки выдали им лишь 4,14 трлн руб. По данным ЦБ за 2017 г., банки увеличили портфель кредитов населению на 13,2% до 12,2 трлн руб.

Общая сумма выданных за прошлый год кредитов выросла на 37%, тогда как количество - только на 12%, с 31,2 млн до 34,8 млн шт. Рост кредитования наблюдается по всем видам продуктов. Причем количество новых кредитов росло медленнее, чем суммы кредитования (см. таблицу).

Сколько кредитов населению выдали банки в 2017 г. Вид кредита Выдачи в млрд руб. Выдачи в тыс. шт. Кредиты наличными 2969 (+33%) 24 688 (+14%) Ипотека 1795 (+42%) 959,2 (+30%) Автокредиты 333,3 (+36%) 436,5 (+25%) Карты 544,5 (+48%) 8652 (+8%) Всего 5684 (+37%) 34 819 (+12%) Сбросить сортировку Источник: ОКБ

Лидером по темпам роста стали кредитные карты, констатируют в ОКБ. Количество выданных за год новых кредиток (без учета карт, выпущенных взамен карт с истекшим сроком) выросло лишь на 8% до 8,65 млн шт. Но их совокупные лимиты увеличились за прошлый год почти вдвое – на 48% до 544,5 млрд руб. Банки увеличивают кредитные лимиты по картам.

Из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) следует, что за 2017 г. количество новых выданных кредиток выросло на 52,6% до 6,87 млн шт. «Эквифакс» обнаружил рост выдач на 52% до 6 млн шт. за год.

При подсчете количества выданных карт эти бюро учитывают в расчетах не только кредитки, но и карты рассрочки.

Причина расхождений в том, что базы кредиторов различных бюро несколько отличаются. ОКБ, в отличие от других кредитных бюро, получает всю информацию о кредитовании от Сбербанка, на долю которого приходится по разным оценкам 42–46% рынка кредиток. У НБКИ, к примеру, нет данных банка «Хоум кредит». Все три бюро не учитывают статистику «Русского стандарта».

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