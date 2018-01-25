Банки раздают населению все больше кредитных карт

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Доля неактивированных карт высока, но с годами все же снижается

Доля кредитных карт (без учета выданных взамен старых), которые так и не были активированы клиентом, в 2017 г. составила 24%, сообщили «Ведомостям» в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2017 г. банки выдали 6,87 млн кредитных карт (в его статистике нет данных Сбербанка). Это на 52,6% больше, чем было в 2016 г.

Специалисты «Эквифакса» проанализировали кредитные истории 66,5 млн человек. Всего в базе бюро более 250 млн кредитных историй с информацией от 2000 кредиторов. Правда, среди них нет Сбербанка, крупнейшего игрока на рынке кредитных карт. Свою долю активированных карт госбанк раскрывать отказался. Так же поступил представитель ВТБ.

Клиенты «Тинькофф банка» стабильно активируют 90% кредиток, утверждает его представитель. В «Русском стандарте» доля неактивированных карт за 2017 г. составила 15%, зато 85% держателей пользуются картой более одного раза в неделю.

Доля неактивированных кредитных карт в среднем по рынку остается высокой, поскольку банки не прекращают оформлять кредитки клиентам, которые приходят за другими продуктами и которым карты не очень нужны, объясняет гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов.

Впрочем, по его словам, качество продаж банковских продуктов растет – поэтому с годами доля неактивированных карт снижается.

Это подтверждает и статистика «Эквифакса», по данным которого доля неактивированных новых карт, к примеру, в 2015 г. составляла 37%. Кроме того, по наблюдениям бюро, в последние два года люди все быстрее начинают пользоваться полученными кредитными картами: в 2017 г. в первые два месяца после выпуска начали использоваться 94% активированных кредиток, тогда как в 2015 г. эта доля составляла 90%.

«Многие банки стали более избирательно подходить к выдаче кредитных карт клиентам, выдавая их тем, кто в них нуждается, а не вручая всем подряд как подарок к какому-либо иному продукту банка или распространяя их путем массовых рассылок», – указывает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. С другой стороны, клиенты сами стали более заинтересованы в использовании кредиток и активируют карты как можно быстрее после получения, добавляет он.

Кредитная карта, «по сути, запасной кошелек, если пользоваться ею грамотно», отмечает начальник управления по развитию кредитных карт и кредитов наличными Альфа-банка Николай Волосевич.

«Уменьшение доли неактивированных карт может происходить по двум причинам. Первая – использование банками специальных акций и предложений с целью «вовлечения клиентов в активное использование карты». Вторая – возросшая финансовая грамотность самих клиентов, которые теперь интересуются более сложными кредитными продуктами», – говорит исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.

«Банки в последние годы стараются максимально заинтересовать клиента в том, чтобы его кредитка была активной и клиент утилизировал кредитный лимит: предлагают кэшбэк, скидки у партнеров при оплате картой, акции, розыгрыши и квесты», – добавляет исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин.

По словам Ковалева, в последние два года доля неактивированных кредиток Сбербанка снижается. То же самое происходит в ВТБ.