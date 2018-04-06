«Халва» и «Совесть» вместо денег

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С картами рассрочки выгодно делать покупки взаймы, но можно влезть в серьезные долги Максим Стулов / Ведомости

Первым карту рассрочки «Совесть» в ноябре 2016 г. предложил «Киви банк». Позже такие карты стали выпускать Совкомбанк (карта «Халва»), банк «Хоум кредит» и Альфа-банк («#вместоденег»).

Работают они по одному принципу: покупаешь сейчас – после отдаешь по частям. Как правило, такие карты позволяют приобретать товары в рассрочку только в точках-партнерах. Исключения – «Хоум кредит» и Альфа-банк: с их картами можно покупать в рассрочку во всех магазинах, но срок ее будет короче. У «Хоум кредита» это три месяца, у Альфа-банка – четыре, но с июля рассрочка по карте «#вместоденег» во всех магазинах будет составлять месяц. Период рассрочки у партнеров по всем картам обычно не превышает полугода, но некоторые готовы подождать год или два.

Банк устанавливает кредитный лимит на покупки, причем платить за пользование заемными средствами до поры до времени не нужно: такая необходимость возникает, если не гасить платежи по рассрочке. Клиент расплачивается одинаковыми ежемесячными траншами, на которые делится сумма покупки, а если покупок было несколько, то платежи по ним суммируются. Чтобы погасить ежемесячный платеж, надо вовремя вносить деньги на карту – через банкоматы, онлайн-банк или в отделениях. За обслуживание карт клиент не платит.

Партнеров у «Совести» около 700 шт., у «Халвы» – более 20 000, у карты «Хоум кредита» – свыше 7000, у «#вместоденег» – больше 50. Среди них магазины, рестораны, салоны красоты, клиники, страховщики, турагентства и т. д.

Карты с подвохом