Qiwi ждет сокращения прибыли

Беспроцентные карты рассрочки «Совесть» Qiwi начала выпускать в ноябре 2016 г. Проект окажет масштабное влияние на прибыль Qiwi в 2017 г., обещал тогда гендиректор компании Сергей Солонин. Какое - Qiwi раскрыла вчера. По прогнозу Qiwi, в 2017 г. рост ее чистой выручки составит 2-5% (в 2016 г. год к году она увеличилась на 4%), а чистая прибыль сократится на 25-35% (в прошлом году она выросла на 14%).

В 2016 г. скорректированная чистая выручка Qiwi составила чуть более 10,6 млрд руб., скорректированная чистая прибыль - чуть более 4,7 млрд руб., следует из ее отчета.

Сейчас Qiwi выдает «Совесть» только в Москве - всероссийская экспансия намечена на вторую половину 2017 г., говорит представитель Qiwi. Сколько карт выдано за четыре месяца, он не сказал. По его прогнозу, ощутимое влияние на выручку «Совесть» начнет оказывать в 2018 г. - по мере увеличения базы пользователей. Снижение чистой прибыли будет связано с увеличением расходов - в первую очередь, на маркетинг нового продукта, объясняет представитель Qiwi. Прогноз по прибыли учитывает, в частности, резервы по картам, добавляет он.

Срок займа по «Совести»: 1–12 месяцев, сумма – 5000–300 000 руб., их принимают торговые и сервисные точки почти 70 брендов, среди которых Inventive Retail Group, Burger King, Lamoda, «М.видео», «Связной» и др., говорит представитель Qiwi. Ставка по займу для держателей «Совести» в течение периода рассрочки - 0%: комиссию Qiwi платят продавцы товаров и услуг. Средняя ставка для розничных сетей составляет 3-6% от суммы покупки и зависит от срока, на который предоставляется кредит, а также от параметров конкретного бренда - партнера Qiwi, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, близкий к одной из розничных сетей. По планам Qiwi, к 2020 г. эта комиссия достигнет в среднем 6-7%. К этому времени Qiwi надеется расширить базу активных держателей «Совести» до более чем 2 млн, следует из представленных ранее материалов. Qiwi планирует, что суммарный размер транзакций к 2020 г. составит 35–40 млрд руб., а чистая выручка от кредитного бизнеса – 15–20 млрд руб. в год.

По итогам 2017 г. Qiwi может ожидать чистый убыток в 1,4 млрд руб., сообщали аналитики JPMorgan в ноябре 2016 г., ссылаясь на менеджмент Qiwi. По их оценке, на новый продукт Qiwi в пятилетней перспективе может прийтись свыше 50% доходов Qiwi.

В 2017-2018 гг. «Совесть», скорее всего, будет убыточным для Qiwi продуктом - прибыль по EBITDA, возможно, появится не ранее 2019 г., прогнозирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Карты рассрочки - перспективный продукт, считает он. Такие продукты оказались, к примеру, очень востребованы в Белоруссии: например, у карты «Халва», которую МТ-банк начал выпускать в 2014 г., к концу 2016 г. было около 500 000 пользователей, рассказывает Беспалов.

О начале выпуска «Халвы» в России сегодня объявил Совкомбанк. Лимит карты - до 350 000 руб., рассрочка по ней - до 12 месяцев: она принимается в 10 000 магазинах, следует из сообщения. Совкомбанк инвестирует в маркетинг «Халвы» более 1,5 млрд руб., цитирует пресс-служба «Совкомбанка» его управляющего директора Андрея Спивакова.