Банки массово улучшают условия рефинансирования потребкредитов
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Первые программы рефинансирования потребительских кредитов появились более семи лет назад. Они нужны, чтобы заменить один или несколько действующих кредитов: новый выдается на погашение остатка долгов. Банк, как правило, сам перечисляет средства прежним кредиторам. Дополнительных комиссий в отсутствие залога банки, как правило, не берут.
По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, потребительский кредит на рефинансирование позволяет снизить ставку, объединить несколько платежей, уменьшить ежемесячный платеж. «Рефинансирование не требует значительных затрат. Зато серьезно упрощает обслуживание долгов», – объясняет управляющий директор НРА Павел Самиев.
В кризис 2014 г. услуга практически умерла из-за резкого роста ставок. Пару лет назад ставки начали снижаться, банки испытывали дефицит хороших заемщиков и стали переманивать чужих клиентов.
Бум рефинансирования начался в 2017 г.: услугу предложили Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, «Уралсиб» и др. В этом году добавился банк «Возрождение».
Сейчас рефинансирование потребительских кредитов предлагают все крупнейшие банки. Одни готовы объединять только потребительские кредиты, другие – также долги по кредитной карте и автокредиту, а третьи – и ипотеку.
Свой среди чужих
Раньше банки соглашались рефинансировать лишь кредиты других банков: ЦБ считал снижение ставки собственного кредита признаком ухудшения качества его обслуживания и требовал повышенного резервирования, напоминает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Но в январе ЦБ разъяснил банкам, как не отчислять повышенные резервы в таких случаях.
Сегодня все больше крупных банков (семь из 17, представленных в таблице) рефинансируют и чужие, и собственные потребительские кредиты. Сбербанк, к примеру, соглашается рефинансировать свои кредиты только одновременно хотя бы с одним сторонним, сообщили в его пресс-службе.
Группа ВТБ по-прежнему рефинансирует только кредиты банков, не входящих в нее. «Реструктурировать собственные кредиты имеет смысл, если есть признаки ухудшения платежеспособности клиента. В остальных случаях это переработка собственного хорошо работающего портфеля, которая не имеет экономической целесообразности», – объясняет вице-президент «Почта банка» (входит в группу ВТБ) Григорий Бабаджанян.
Как дешевеют кредиты
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