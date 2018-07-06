Чьи дивиденды за 2017 г. оказались больше

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Не от всех компаний аналитики ждут повторения высоких дивидендов в 2018 г. Андрей Махонин / Ведомости

В июле закрываются последние реестры компаний для получения дивидендов за 2017 г., утвержденных годовыми собраниями акционеров. После этого компании должны перечислить держателям акций объявленные суммы (за вычетом 13% налога на доходы физлиц) в течение 25 рабочих дней.

В июле – августе этого года компании совокупно выплатят около 1,2 трлн руб. дивидендов, что на 15–20% больше, чем год назад, подсчитал старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

Значительное увеличение дивидендных выплат произошло у некоторых компаний с госучастием, указывают аналитики.

Так, на этот раз Сбербанк направил на выплату дивидендов 36,2% чистой прибыли по МСФО против 25% годом ранее (12 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию вместо 6 руб.). ВТБ впервые применил новую схему расчета дивидендов, в результате чего увеличил дивиденды по обыкновенным акциям почти в 3 раза по сравнению с 2016 г. (0,35 коп. на акцию вместо 0,12 коп.). «Роснефть» также увеличила выплаты акционерам с 25 до 50% чистой прибыли по МСФО. «Но увеличение коэффициента выплат «Роснефти» слабо отразилось на дивидендной привлекательности ее бумаг, их доходность все равно самая низкая в отрасли», – замечает старший аналитик УК «Райффайзен капитал» София Кирсанова. А вот «Газпром», по ее словам, заплатит акционерам те же 8 руб. на акцию, что и годом ранее (26% прибыли по МСФО, а не 50%, как положено госкомпаниям).

Кроме того, «Аэрофлот» направил на дивиденды 60% чистой прибыли вместо 50%, как было запланировано, НЛМК – 110% от свободного денежного потока вместо 60–70%, добавляет Кирсанова.

«Российский рынок стал одним из самых привлекательных в мире по уровню дивидендной доходности (отношение дивиденда к цене акции. – «Ведомости»). Средняя доходность бумаг из индекса MSCI Russia – 5,4%», – констатирует главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Мимо кассы

Дивиденды за 2017 г. будут выплачены только по 35 из 43 бумаг, входящих в индекс Московской биржи. Без выплат останутся владельцы обыкновенных акций Московского кредитного банка, «Мегафона», «М.видео», ГК «ПИК», «Русснефти», «Мечела, «Яндекса» и ОВК. Неприятным сюрпризом для инвесторов стал отказ от выплат «Мегафона» – с момента первичного размещения своих акций на Московской бирже и глобальных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже в 2012 г. компания исправно платила годовые дивиденды. «М.видео» не платит уже второй год подряд. Компания может вернуться к выплатам дивидендов в 2020 г., обещал в интервью Reuters президент компании Александр Тынкован.

Большие плюсы