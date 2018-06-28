Минэкономразвития придумало, как ускорить рост инвестиций

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Неопределенность в экономике и инвестиционные риски сейчас основные препятствия для инвестиций Денис Гришкин / Ведомости

Ускорить темпы роста инвестиций и увеличить их до 25% ВВП президент Владимир Путин поручил в марте в послании Федеральному собранию. Для этого инвестиции должны расти на 6% ежегодно до 2024 г., рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. Частично их профинансирует бюджет (0,5% ВВП в год через Фонд развития), но большую часть денег чиновники ждут от бизнеса и населения. 0,5% ВВП они рассчитывают получить от роста корпоративного кредита на 9% в год и вложений в облигации благодаря сокращению оттока капитала. Еще 0,6% ВВП вложат, согласно расчетам Минэкономразвития, компании из прибыли, 0,5% принесет размещение сбережений населения.

Как привлечь частные деньги – Минэкономразвития описало в плане ускорения инвестиций («Ведомости» ознакомились с копией, чиновник подтвердил подлинность). Он находится в финальной стадии согласования, уточнил Орешкин.