Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: Словесные инвестиции

Минэкономразвития придумало, как ускорить рост инвестиций

Но бизнес после решения увеличить НДС не верит властям
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Ускорить темпы роста инвестиций и увеличить их до 25% ВВП президент Владимир Путин поручил в марте в послании Федеральному собранию. Для этого инвестиции должны расти на 6% ежегодно до 2024 г., рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. Частично их профинансирует бюджет (0,5% ВВП в год через Фонд развития), но большую часть денег чиновники ждут от бизнеса и населения. 0,5% ВВП они рассчитывают получить от роста корпоративного кредита на 9% в год и вложений в облигации благодаря сокращению оттока капитала. Еще 0,6% ВВП вложат, согласно расчетам Минэкономразвития, компании из прибыли, 0,5% принесет размещение сбережений населения.

Как привлечь частные деньги – Минэкономразвития описало в плане ускорения инвестиций («Ведомости» ознакомились с копией, чиновник подтвердил подлинность). Он находится в финальной стадии согласования, уточнил Орешкин.

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