Государство обещает защитить инвесторов от самого себя

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Государство готовится к большой стройке Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Владимир Путин обещал развернуть масштабное инфраструктурное строительство и поручил за шесть лет увеличить эти инвестиции до 11 трлн руб. Где набрать денег в бюджет, правительство уже придумало: оно повышает НДС и создает специальный фонд развития размером до 3,5 трлн руб. На 1 руб. из него нужно привлечь 2–3 руб. частных инвестиций, говорил первый вице-премьер Антон Силуанов. Минэкономразвития предложило механизм, как это сделать: снизить риски для инвесторов, в том числе созданные властями, и упростить привлечение частного капитала.

О механизме «инфраструктурной ипотеки» чиновники спорили год. В ближайшие две недели проекты поправок в законы о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и о концессиях будут наконец внесены в правительство, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил через представителя замминистра экономического развития Михаил Расстригин. По его словам, Минэкономразвития собрало замечания ведомств и заканчивает их рассмотрение. «Ведомостям» удалось ознакомиться с проектом поправок, их подлинность подтвердил чиновник.