Минфин и Минэкономразвития договорились о снижении рисков инвесторов в инфраструктуру
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На российском инвестиционном форуме в Сочи премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития за неделю договориться о проекте инфраструктурной ипотеки – механизме государственно-частного партнерства (ГЧП), с помощью которого Минэкономразвития рассчитывает привлечь инвесторов. Спустя неделю оно опубликовало на regulation.gov.ru пакет изменений в законодательство о концессиях и ГЧП.
Поправки снижают риски инвестиций и делают более гибким механизм их привлечения. Публичные партнеры, например регионы, смогут объединяться, чтобы провести совместный конкурс на строительство инфраструктуры и заключить одно соглашение о концессии или ГЧП. Сейчас каждый должен заключить отдельное соглашение, говорит руководитель практики ГЧП Dentons Владимир Килинкаров. Параллельно с основным конкурсом на стройку государство сможет провести еще один, чтобы отобрать и кредитора. Правда, его результаты ни к чему не обяжут государство – выбрать победителя оно сможет на свое усмотрение. Это позволит снизить стоимость финансирования, говорят три консультанта инфраструктурных проектов. Но остается вопрос, что делать, если победитель основного конкурса не сможет выполнить все условия победившего кредитора, например предоставить требуемое обеспечение в обмен на низкую ставку, беспокоится директор EY Сергей Лузан.
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