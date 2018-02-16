Как Медведев помирил Минфин и Минэкономразвития

Министры финансов Антон Силуанов и экономики Максим Орешкин Евгений Разумный / Ведомости

О том, что премьер Дмитрий Медведев появится на сессии, посвященной инфраструктурной ипотеке на инвестиционном форуме в Сочи, чиновники до последнего не подозревали. На тему государственно-частного партнерства (ГЧП, инфраструктурная ипотека – новый его механизм) премьер высказывается редко, его выступление не было заявлено в программе и в этот раз. Мало кто мог предугадать, с какой повесткой он придет.

Не собирался на сессию и сам Медведев. «Я когда собирался сюда приехать, мои коллеги мне сказали: на этот круглый стол вы не заходите. А я говорю: а чего? Очень много расхождений в позиции ведомств, могут не договориться. Я говорю: «Тогда я точно зайду» – так премьер объяснил, почему передумал.

В итоге вместить всех желающих зал не смог. Двери захлопнулись даже перед высокопоставленными чиновниками финансово-экономического блока, ответственными за проектное финансирование и привлечение инвестиций. Один из них развел руками и смущенно признался: «Даже не знаю, кому звонить в такой ситуации».

Участники сессии восхищались примером Китая, который за 10 лет построил сеть высокоскоростных железных дорог, и президента США Дональда Трампа, который лично посетил форум в Давосе, чтобы привлечь средства инвесторов в инфраструктуру. В России поводов для гордости в области инфраструктуры гораздо меньше, признали участники обсуждения. Северный широтный ход, Кызыл - Курагино (железная дорога к угольному месторождению Элегест), высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), порт Тамань, развитие Мурманского транспортного узла, перечислял успешные и знаковые проекты министр транспорта Максим Соколов, умолчав, что многие из них не только не построены, но и пока не нашли финансирование.

Нужны инвестиции, признали Соколов и гендиректор РЖД Олег Белозеров. На расширение всех «бутылочных горлышек», чтобы привести транспортную инфраструктуру к мировым стандартам, нужно 10–15 трлн руб. за 5–6 лет, оценил Соколов. А Белозеров предложил потратить эту сумму лишь на дорожную инфраструктуру, что рассмешило многих присутствовавших.

Пока же вложений в инфраструктуру как минимум в два раза меньше, чем предлагает Соколов: в транспортную сферу ежегодно инвестируется 1,5 трлн руб., или 2% ВВП. Бюджетные инвестиции в инфраструктуру становятся все меньше и меньше: в 2017 г. они снизились на 24% по сравнению с 2014 г., сократилась и их доля в ВВП – за три года на 0,08 п. п. до 0,62%, оценили аналитики InfraOne.

Увеличение инвестиций на инфраструктуру сейчас обсуждается в правительстве и Кремле – поднять бюджетные расходы на нее на 0,8 п. п. ВВП. Но в условиях дефицита бюджета чиновники пока ищут способы стимулировать вкладываться в производство сам бизнес. Как именно, вариантов несколько: обновленные специнвестконтракты, позволяющие создать долгосрочные условия ведения бизнеса, фабрика проектного финансирования на базе ВЭБа и «инфраструктурная ипотека».

Но выбрать, как именно стимулировать инвестиции, чиновники пока не могут. Минфин засомневался в фабрике, хотя и поддержал инициативу, раскритиковал создание Фонда инфраструктурной ипотеки (ключевое предложение Минэкономразвития). Чиновники Минэкономразвития, в свою очередь, без видимого энтузиазма отнеслись к идее Минфина об обновленных специнвестконтрактах (СПИКи). Министр финансов Антон Силуанов заверил журналистов, что СПИКи, фабрика, ипотека друг другу не мешают – инструменты не конкурируют между собой.

Разрешил спор Медведев: за неделю Минфин и Минэкономразвития должны представить финальный документ по механизму инфраструктурной ипотеки, поручил он. Нужно вовлекать деньги частных инвесторов и НПФ в инфраструктуру, менять систему разумно, не разрушая принципов финансового рынка, призвал премьер.

Инвесторы не против, но и у них есть свои предложения, как улучшить условия для инвестиций. Например, председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил разрешить госбанкам участвовать в акционерном капитале проектов, реализуемых по модели ГЧП. Сейчас роль публичного партнера в ГЧП недоступна для банков с долей госучастия свыше 51% (в законе о концессиях, когда построенный объект остается в собственности государства, такого ограничения нет. – «Ведомости»). Не нужно ограничивать возможность делать проекты, призвал он: «стреляем сами в себя». Свои предложения были и у регионов: губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил создать единые методические рекомендации для разработки инвестиционных проектов и разработать современные программы. А губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский – строить совсем небольшие дороги, чтобы снизить износ скорых и автобусов, а также обходы городов. «Строительство дорог и инфраструктуры - это качество жизни людей, которые мы все обязаны улучшать», – добавил он.

Но создать механизм, который одинаково защищает от риска дефолта и инвесторов, и государство, скорее всего не удастся, признавали участники форума в его кулуарах. Если что-то пошло не так, кто-то должен деньги потерять, заключил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, именно так мог бы работать правильный инвестиционный фильтр.

Чему радуются чиновники и бизнесмены на форуме в Сочи