Деньги на обновление электростанций нашли в инфраструктурной ипотеке

Механизм модернизации стоимостью более 1 трлн рублей заработает уже в этом году

В обновлении нуждается около трети действующих мощностей (70 ГВт), это обойдется отрасли примерно в 1,5 трлн руб. Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития определилось с тем, как привлечь более 1 трлн руб. инвестиций на модернизацию электростанций. Это следует из опубликованного на портале regulation.gov.ru проекта постановления правительства. Ведомство предлагает ввести новый тип договоров, в рамках которых может осуществляться торговля мощностью на оптовом рынке — договоры о предоставлении мощности объектов инфраструктурной ипотеки.

Механизм государственно-частного партнерства, основанный на принципах «инфраструктурной ипотеки», должен создать привлекательные условия для инвестирования частного капитала, включая долговой, в строительство (реконструкцию, модернизацию) генерирующих мощностей в электроэнергетике, ожидает Минэкономразвития.

Первый отбор будет проведен уже до августа 2018 г. с началом поставки мощности в период с 2022 по 2027 г. Срок окупаемости проектов составит 25 лет.

Инфраструктурная ипотека несет существенно больше рисков для генерирующих компаний — это и 25-летний срок окупаемости, и фиксированная, а не плавающая ставка возврата на капитал, и необходимость конкурировать по ставке с окологосударственными генерирующими компаниями, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. Но в любом случае ввод механизма положителен и существенно повысит доступность фондирования и инвестиционную привлекательность инвестиций в модернизацию, считает он.

В декабре 2017 г. президент России Владимир Путин поручил разработать механизм привлечения инвестиций таким образом, чтобы тариф не рос выше инфляции, и при этом учесть необходимость модернизации АЭС, развития возобновляемых источников энергии. Сразу после совещания «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики Александра Новака писал, что президент одобрил программу модернизации, которая может быть профинансирована либо за счет новых договоров о предоставлении мощности (ДПМ, обеспечивают возврат инвестиций с базовой доходностью 14%), либо повышением цены конкурентного отбора мощности (КОМ).

В обновлении нуждается около трети действующих мощностей (70 ГВт), это обойдется отрасли примерно в 1,5 трлн руб. Именно такая сумма высвободится после завершения программы строительства новых мощностей (ДПМ тепловой генерации), начатой в середине 2000-х гг.

В опубликованных Минэкономразвития правилах отсутствуют ограничения на участие в конкурсе проектов по строительству (реконструкции, модернизации) объектов теплоэлектростанций, атомных электростанций и электростанций, работающих на основе возобновляемых источников энергии, включенных в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 г. Но в отборе не смогут участвовать гидроэлектростанции.

Реализация предложения Минэкономразвития вместо развития рыночных правил еще больше консервирует неэффективное ручное управление инвестициями в отрасли, отдаляя ее от цивилизованных энергосистем, где инвестиции регулируются законом спроса и предложения, считает директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев. Срочность и необходимость такой инициативы не подтверждается данными схемы и программы развития единой энергосистемы, утвержденными Минэнерго и фиксирующими масштабные избытки мощности на горизонте ближайших семи лет, говорит он.