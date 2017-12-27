Потребители энергии не хотят платить за модернизацию старых станций

Они считают, что модернизировать станции можно, используя существующие рыночные механизмы, а новые не нужны

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В обновлении нуждается около трети действующих мощностей (70 ГВт) Сергей Портер / Ведомости

В четверг набсовет «Совета рынка» одобрил проведение оценки стоимости модернизации тепловых электростанций в России. Но промышленные потребители посчитали этот вопрос преждевременным и необоснованным. Концепция оценки нарушает поручения, данные президентом России Владимиром Путиным на ноябрьском совещании по развитию электроэнергетики, указывает директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев в письме предправления «Совета рынка» Максиму Быстрову («Ведомости» ознакомились с текстом от 21 декабря).

Путин поручил разработать механизм привлечения инвестиций таким образом, чтобы тариф не рос выше инфляции, и при этом учесть необходимость модернизации АЭС, развитие возобновляемых источников энергии. Сразу после совещания «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики Александра Новака писал, что президент одобрил программу модернизации, которая может быть профинансирована либо за счет новых договоров о предоставлении мощности (ДПМ, обеспечивают возврат инвестиций с базовой доходностью 14%), либо повышением цены конкурентного отбора мощности (КОМ). Модернизация бывает двух типов – стандартная (продление срока работы) и глубокая (замена котла или турбины), рассказывает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр: второй вариант позволяет снизить потребление топлива на треть и продлить срок эксплуатации станции – до 30–50 лет вместо 10 лет при первом варианте.

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