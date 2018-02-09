Минфин увидел в инфраструктурной ипотеке «закрытый ящик»
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Минэкономразвития никак не удается согласовать с Минфином проект дорожной карты инфраструктурной ипотеки, о которой президент Владимир Путин объявил на Петербургском форуме в июне 2017 г. Письмо с критикой Минфин направил в Минэкономразвития и аппарат правительства, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. «Ведомости» ознакомились с копией письма за подписью замминистра финансов Андрея Иванова от 2 февраля. В России уже достаточно корпораций и фондов, занимающихся развитием инфраструктуры, пишет Минфин и предлагает свой вариант стимулирования инвестиций – специальные инвестиционные контракты (СПИК). Содержание письма подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей», а Минэкономразвития отказался от комментариев.
Одним из ключевых предложений Минэкономразвития до сих пор было создание Фонда инвестиций в инфраструктурные проекты. Он будет предоставлять финансирование концессионеру, привлекая деньги с рынка через облигации, обеспеченные госгарантиями. Под госгарантии Минэкономразвития просило 300 млрд руб. на 2018–2020 гг., рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники, но обсуждалось увеличение лимита до 500 млрд. Обслуживаться эти облигации будут за счет текущих расходов бюджета, а погашаться – в том числе за счет поступлений от самих проектов. Государство сможет строить объекты в рассрочку, занимая на рынке, объясняли авторы программы. Соотношение долга к расходам бюджета – 1 к 10 – позволит мультиплицировать бюджетные траты на инфраструктуру, рассчитывало Минэкономразвития.
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