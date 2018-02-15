Чему радуются чиновники и бизнесмены на форуме в Сочи

Стоян Васев / фотохост-агентство ТАСС



Впервые предприниматель подал дистанционную заявку на создание ИП. Это сделал Вячеслав Зенин (в центре) при помощи облачной квалифицированной электронной подписи прямо на форуме. Рядом с ним президент Сбербанка Герман Греф и министр промышленности и торговли Денис Мантуров

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