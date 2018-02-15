Чему радуются чиновники и бизнесмены на форуме в Сочи
Стать предпринимателем дистанционно, утренняя пробежка, осмотр выставки и главные сессии
Первый вице-премьер Игорь Шувалов и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева слушают выступление Дмитрия Медведева
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Впервые предприниматель подал дистанционную заявку на создание ИП. Это сделал Вячеслав Зенин (в центре) при помощи облачной квалифицированной электронной подписи прямо на форуме. Рядом с ним президент Сбербанка Герман Греф и министр промышленности и торговли Денис Мантуров
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова во время одной из сессий
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Премьер-министр Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства Дмитрий Козак осматривают выставку
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Глава Удмуртии Александр Бречалов во время массового забега «Кубок губернаторов» на сочинском автодроме. Он состоялся утром накануне открытия форума
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Министр спорта Павел Колобков во время утреннего забега
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Участники забега во время награждения
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Министр экономического развития Максим Орешкин на сессии «Налоговая система России: отвечая на вызовы»
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Управляющий партнер по России EY Александр Ивлев на сессии «Человеческий капитал - основа экономики будущего на Дальнем Востоке»
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