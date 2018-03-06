Инвесторы по-новому смотрят на инфраструктурные инвестиции

Дефицит привлекательных традиционных инфраструктурных проектов вынуждает фонды искать им альтернативу John Locher / AP

Когда президент США Дональд Трамп обещал привлечь больше частных инвестиций в инфраструктуру, он вряд ли имел в виду тележки для багажа в аэропортах и стиральные машины в общежитиях. Но в стране мало традиционных инфраструктурных проектов, вроде строительства дорог или железнодорожных станций. Кроме того, эти проекты длятся дольше, чем существует большинство фондов, и характеризуются политическими рисками. Поэтому многие инвесторы находят им альтернативу, расширяя определение инфраструктуры.

«Под инфраструктурой обычные граждане понимают дороги, транспорт и системы водоснабжения, - отмечает Питер Рэймонд из PricewaterhouseCoopers. - Но предложить такие проекты инвесторам трудно». Могут пройти годы, прежде чем закончится планирование крупных строительных проектов и их согласование с местными органами власти. Кроме того, всегда есть риск, что в Белом доме сменится власть и администрация нового президента изменит политику.

По оценкам Preqin, медиана доходности инвестиций инфраструктурных фондов, начавших вкладывать деньги в 2000-2005 гг., равна 17% в год; а для начавших после финансового кризиса – около 10%. В последние годы фонды привлекали для инвестиций в инфраструктуру все больше средств и теперь готовы вложить в нее рекордные $150 млрд.

Согласно Preqin, в прошлом году более половины от числа инвестиций попали в категорию социальной инфраструктуры. Она включает такие объекты, как клиники, общежития и правительственные здания. Тем не менее, наибольшая часть инвестиций в денежном выражении шла в энергетику и коммунальные услуги. В США такие активы давно принадлежат частным владельцам, поэтому инвестиции в них не приводят к политическим спорам, как в случае приватизации дорог или систем водоснабжения. Кроме того, в этих областях фондам легче зарабатывать, говорит Том Карр из Preqin.

Дефицит привлекательных традиционных инфраструктурных проектов вынуждает фонды искать альтернативу. Так, фонд прямых инвестиций EQT приобрел компанию WASH Multifamily Laundry Systems, которой принадлежат 550 000 стиральных и сушильных машин в многоквартирных зданиях и общежитиях в США и Канаде. «Платным дорогам я предпочел стиральные машины», - говорит партнер EQT Алекс Дарден. По его словам, фонд интересуют активы, которые необходимы в повседневной жизни, обеспечивают стабильный денежный поток и которые можно улучшить. В случае с WASH оплату стирки монетами можно заменить на электронные платежи, что позволит экономить на транспортировке монет. Кроме того, с помощью анализа данных можно сократить расход воды и прогнозировать необходимость ремонта.

Британский фонд прямых инвестиций 3i в октябре объявил, что покупает за $385 млн оператора тележек для багажа в американских аэропортах Smarte Carte International Holdings. За последние 25 лет это уже седьмой фонд прямых инвестиций, который стал владельцем Smarte Carte. Между тем, власти США до сих пор ждут, когда состоится первая приватизация какого-нибудь крупного аэропорта на материковой части страны. Закон, призванный вдохновить инвесторов на это, конгресс США принял около 20 лет назад.

Иногда фонды прямых инвестиций берутся за традиционные проекты. В 2017 г. KKR отремонтировал муниципальные системы водоснабжения в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания в обмен на долю доходов от выставления счетов, а также потратил $100 млн на модернизацию беспроводных телекоммуникаций в сельских районах.

Кроме того, есть инвесторы, которые специализируются на подобных инфраструктурных проектах. Например, инвесткомпания Meridiam перестраивает главный терминал аэропорта Ла Гуардия в Нью-Йорке, построила здание суда в Калифорнии и инвестировала в пассажирскую железную дорогу в Мэриленде.

Blackstone пытается привлечь $40 млрд в крупнейший в истории инфраструктурный фонд. Его главная особенность в том, что его не нужно будет ликвидировать через определенное время. Blackstone планирует сосредоточиться на четырех сферах — энергетике, транспорте, водоснабжении и коммуникациях. Но в своих документах Blackstone отмечает, что может свободно интерпретировать термин инфраструктура: «Общепринятого определения инфраструктуры нет».

Перевел Алексей Невельский