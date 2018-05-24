Россия может занять на инфраструктуру даже за рубежом

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













России предстоит построить совершенно новую финансовую конструкцию, чтобы профинансировать амбициозные президентские планы Максим Стулов / Ведомости

Через полтора месяца Минфин и Минэкономразвития должны обеспечить сбалансированность консолидированных бюджетов российских субъектов с учетом расходов на национальные проекты, следует из поручения правительства. Председатель правительства Дмитрий Медведев оценивал необходимые расходы на это в 25 трлн руб., но минимум будет обеспечен, если удастся найти всего 8 трлн руб.

Обсуждалось, что на инфраструктуру нужно найти дополнительно 10 трлн руб., говорят два участника совещаний в правительстве. Например, указом предусмотрено строительство и реконструкция дорог, которые относятся к международному маршруту «Европа – Западный Китай».

Правительству в ближайшие шесть лет предстоит запустить гигантское инфраструктурное строительство: дорог, больниц, школ, детских садов и университетов, повысить качество городской среды и обращения с отходами, увеличить мощность морских портов и т. д., пишут аналитики InfraOne в обзоре, подготовленном к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму. Проекты выберут к осени.

Маловероятно, что властям удастся найти в бюджете даже 2,3 трлн руб., чтобы покрыть минимальные потребности в инфраструктуре, пишут аналитики InfraOne, России придется привлекать инвестиции из квазигосударственных, частных и внешних источников, развивать проектное финансирование. Аналитики предлагают пять способов решить эту задачу: развивать выдачу синдицированных кредитов, а также смешанных форм финансирования типа субординированных и мезонинных кредитов, финансировать проекты концессионными облигациями, снизить стоимость финансирования путем введения параллельного конкурентного финансирования – это даст возможность выбирать финансирующую организацию на конкурсе, чтобы инициатор проекта выбирал лучшие условия, а не финансисты диктовали свои, а также выпускать облигации под будущие финансовые потоки от проектов.