Правительство нашло способ отремонтировать 17 000 км региональных дорог

Региональные дорожные фонды не справляются с нормативами содержания дорог PhotoXPress

Правительственная комиссия по транспорту, в которой до пятницы председательствовал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, в апреле утвердила план Министерства транспорта перевести 17 572 км автодорог в федеральную собственность, сказано в протоколе заседания комиссии («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердили два участника встречи). Данные подтвердил и представитель Росавтодора.

Переводить дороги в федеральную собственность планируется в несколько этапов – до 2031 г. федеральный статус получит больше 17 000 км, объяснил представитель Росавтодора. Но 1000 км до 2021 г. Росавтодор регионам вернет, продолжает он: эти дороги доведены до нужного транспортно-эксплуатационного состояния.

По плану Минтранса федеральный статус получат, например, дорога, ведущая к Керченскому мосту, обходы Нижнего Новгорода и Читы, трасса Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, перечисляет участник совещания в правительстве. Нужно только дождаться включения дорог в федеральную сеть правительством, предупреждает чиновник.

Регионам не хватает денег наладить дорожное хозяйство, после передачи их дорожная сеть уменьшится и они из своих дорожных фондов смогут больше тратить на оставшиеся дороги, а наиболее загруженные и выполняющие межрегиональные функции будут отремонтированы за федеральные деньги, комментирует вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Ситуация аховая, считает он: нормативам не соответствует 40–60% региональных дорог, иногда до 80%; исключения – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа и другие богатые регионы. Передача дорог позволит улучшить соответствие нормативам в конкретном регионе всего на 5–10 процентных пунктов, продолжает Чистяков: передается всего 17 000, пусть и основных, из 500 000 км.

Росавтодору придется потратить порядка 80 млрд руб. до 2030 г. – содержание, ремонт, капитальный ремонт, оценивает Чистяков.

В каждом регионе свой дорожный фонд, но если, например, в Саратовской и Воронежской областях в 2018 г. в них находилось по 10,4 млрд руб., то в Курганской – лишь 2,6 млрд руб. Наполняются они в основном за счет транспортного налога, топливных акцизов (ежегодно их доля, поступающая в региональные фонды, сокращается), а с 2019 г. – еще и за счет штрафов за нарушения на дорогах. Но денег не хватает и бюджет ежегодно добавляет регионам на содержание дорог, говорит Чистяков. Расходы федерального дорожного фонда в 2017 г. составили 675,7 млрд руб., по данным Минфина, из них свыше 260 млрд направлены на ремонт федеральных дорог и более 125 млрд получили из федерального фонда региональные.

К 2024 г. по новому майскому указу президента до нормативного состояния регионам предстоит довести половину дорог. Сделать это возможно, в первую очередь расширяя сеть федеральных дорог, считает чиновник аппарата правительства: регионы часто и просят перевести дороги из региональной в федеральную собственность, так как не имеют средств на их содержание. Чиновники, продолжает он, должны были оценить заявки и определить, какие лучше перевести – с большим местным трафиком или существенные для федерального центра.

Они генерируют межрегиональный трафик, поэтому и важны на федеральном уровне, объясняет Чистяков.

Должны значительно вырасти в ближайшие шесть лет и расходы консолидированного бюджета на строительство и обустройство дорог – 11 трлн руб. до 2024 г. против 6,4 трлн в прошлые шесть лет, говорил президент Владимир Путин. В 2018 г. расходы на ремонт федеральных трасс вырастут с 240 млрд до 289 млрд руб., сказал представитель Росавтодора, финансирование позволит привести к нормативному состоянию 85% всей федеральной сети дорог уже к началу 2020 г.

Регионы расставались с дорогами и раньше, в 2017 г. в оперативное управление Росавтодору передано почти 1500 км, говорит представитель Росавтодора. Самым важным был переход в федеральный статус трассы Р243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь. К концу 2019 г. планируется привести к нормативу 80% этой дороги – сейчас ему соответствует чуть более 30%.

Ремонт таких дорог, правда, начинается не сразу, предупреждает представитель Росавтодора, те, что перешли в федеральное распоряжение в 2016–2017 гг., будут ремонтироваться в 2018–2019 гг.

Новый перевод дорог побьет все рекорды, так много не было никогда, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: раньше были локальные решения. Это действительно крупнейшая передача за все время существования Росавтодора, подтверждает его представитель. Решение поможет радикально улучшить ситуацию с дорогами, считает он, но потребуется обеспечить достаточное финансирование процесса и предложить стимулы для частных инвестиций.

Выиграть от такого проекта могут подрядчики, активно занимающиеся ремонтом автодорог, говорят сотрудники двух крупных дорожных компаний. «Нам известно о решении транспортной комиссии, и мы готовы к ремонтам дорог, тем более что ремонтировать их начнут не сразу», – сказал совладелец крупной компании в сфере дорожного ремонта. Стоимость ремонта 1 км дороги, по его оценкам, – от 15 млн (поверхностная обработка дорог смесью с эмульсией) до 70 млн руб. (серьезный капитальный ремонт). Ямочный ремонт обычно проходит по строке содержания, а не ремонта, говорит собеседник «Ведомостей».

К новым большим ремонтам готовы, вопрос в качестве проектно-сметной документации, наличии прибыли в сметах, в нахождении объектов, говорит сотрудник одной из крупнейших компаний на рынке дорожного ремонта. Стоимость ремонта 1 км зависит от множества факторов, считает он, а определять среднюю – некорректно, все равно что гадать. Ремонты ремонтам рознь, зависит от задач, расположения, крупных дорожных строек поблизости, перспектив развития местностей, где будут производиться ремонты. У заказчиков сегодня выбор не особо большой: качественных подрядчиков на рынке не так много осталось, заключает он.

Представитель Минтранса не ответил на запрос «Ведомостей».