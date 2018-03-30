Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4537 от 30.03.2018 под заголовком: Дорожно-строительное селфи

Кремль настаивает на публичных фотоотчетах при строительстве дорог

Прежде такая идея не поддерживалась правительством
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В начале марта законопроект об обязательной публикации на сайте госзакупок (ЕИС) фотоотчетов о строительстве и ремонте автодорог и социальной инфраструктуры был снят с рассмотрения. Инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) фотопротоколировать каждый этап стройки ради контроля за качеством и сроками, предложенную активистами фронта в 2015 г. и внесенную в Госдуму членом Совета Федерации Вадимом Харловым в 2016 г., не поддержало правительство. Поручение проработать вопрос дал президент.

Но в конце марта руководитель администрации президента Антон Вайно согласился с предложением государственно-правового и экспертного управлений президента и ОНФ продлить срок контроля за исполнением поручения, доработав предложения так, чтобы они всех устроили, следует из переписки, с которой ознакомились «Ведомости» (содержание писем подтвердил федеральный чиновник).

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