Кто зарабатывает на поставках Москве вагонов и автобусов
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После назначения и. о. мэра Москвы в 2011 г. Сергей Собянин пообещал улучшить транспортную обстановку в столице. «Ключевая задача – обеспечить москвичам комфортные условия передвижения по городу», – говорил Собянин. Приоритет «будет отдан развитию всех видов общественного транспорта», добавил он.
План включал масштабное строительство метро, расширение улично-дорожной сети, реконструкцию Малой кольцевой железной дороги (в прошлом году здесь запущено пассажирское движение, проект назвали Московское центральное кольцо – МЦК), создание выделенных полос на основных магистралях. Развитие общественного транспорта подразумевало и обновление подвижного состава – вагонов метро, трамваев, автобусов и троллейбусов. На эти цели за семь лет Москва потратила 175 млрд руб. Львиную долю заказов – 132,8 млрд руб. собрал «Трансмашхолдинг» Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. До 2012 г. его совладельцем был и заммэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Как обновлялся парк
Парк наземного пассажирского транспорта в Москве обновлен на 90%, а метро – на 37%, рассказывал в конце прошлого года Ликсутов. Крупнейшая статья бюджета – закупка вагонов метро. На эти цели Москва потратила в 2011–2017 гг. 120 млрд руб., автобусы обошлись в 33 млрд руб., трамваи – в 18 млрд руб. и троллейбусы – в 4,5 млрд руб.
Парк столичной подземки за семь лет вырос на 22,6% до 5527 шт. (закупает ГУП «Московский метрополитен»), указывает представитель департамента транспорта Москвы. А вот парк наземного городского транспорта несколько снизился: сегодня у ГУП «Мосгортранс» около 6600 автобусов, более 1100 троллейбусов и почти 900 трамваев. В 2012 г. тогдашний гендиректор ГУПа Петр Иванов оценивал парк в 7000 автобусов, 1600 троллейбусов и 960 трамваев.
Москва – крупнейший среди городов покупатель пассажирского транспорта в России, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Для сравнения: второй по величине город в России – Санкт-Петербург потратил в 2017 г. 8,8 млрд руб., говорит представитель комитета транспорта администрации города.
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