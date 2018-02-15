Собянин и Воробьев договорились развивать московскую агломерацию

Собянин и Воробьев будут вместе развивать московскую агломерацию Денис Абрамов / Ведомости

На инвестиционном форуме в Сочи мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о стратегическом развитии Московского региона на срок до 2025 г. Соглашение определяет шесть стратегических направлений развития: это промышленность, проект «Чистая вода», экологическая безопасность, развитие общественного транспорта, развитие инфраструктуры и обустройство дачных поселков, а также отдых детей.

В определенный момент разногласия между двумя регионами стали очевидны для администрации президента, знает федеральный чиновник. По сути это соглашение – развитие поручения президента сотрудничать и вместе решать общие проблемы всего большого Московского региона, указывает близкий к администрации президента человек. Это соглашение символизирует решение о показательном примирении двух регионов, радуется близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Московская агломерация – одна из крупнейших в мире, более 20 млн человек постоянно находятся на территории Москвы и области, сказал мэр Собянин. Миллионы жителей двух регионов ежедневно передвигаются на работу, ездят на дачи, и без координации усилий развиваться регионам очень сложно.

В первую очередь соглашение коснется вопросов транспортной доступности и утилизации мусора, говорит близкий к Кремлю человек.

Проблема с вывозом мусора в последнее время обострилась: подмосковные власти один за другим закрывают полигоны. В 2013 г. на территории региона работало 39 полигонов, из них 24 исчерпали свой ресурс и уже закрыты. Ресурсов оставшихся полигонов хватит ненадолго, жаловались подмосковные чиновники. В Москве и области производится около 25% всех отходов России.

Соглашение регионов подразумевает, что Москва будет активнее участвовать в решении мусорной проблемы, говорят сотрудники мэрии и областного правительства. До сих пор московские власти придерживались позиции: за вывоз мусора отвечают операторы, куда вывозить мусор – их проблема. Сейчас Москва ведет переговоры о покупке площадок под полигоны за пределами Московской области, говорит один из собеседников «Ведомостей». Оперативно подтвердить эту информацию у представителей мэрии не удалось.

Что касается развития транспорта, то область надеется, что Москва продлит некоторые линии метро до области, например до Балашихи, говорит близкий к подмосковному правительству человек. Об этом говорить еще рано, предупреждает чиновник мэрии. Много разногласий было у двух регионов и по работе общественного транспорта, в частности такси. Теперь два региона будут развивать свои программы, согласовывая друг с другом, комментирует близкий к мэрии человек. Также предполагается взаимная интеграция интеллектуальных транспортных систем, развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок, создание и развитие московских центральных диаметров – маршрутов электропоездов, соединяющих разные пригородные ветки через центр города.