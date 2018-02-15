Подмосковный мусор привлек швейцарцев и японцев

Для окупаемости на заводах придется жечь и московский мусор Максим Стулов / Ведомости

Структура «Ростеха» нашла партнеров для строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Для окупаемости придется жечь на них и московский мусор.

Структура «Ростеха» «РТ-инвест» (на 25,01% принадлежит «Ростеху», на 74,99% – ООО «Царицын капитал», которым владеет Андрей Шипелов) планирует построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один в Татарстане, но долгое время не могла найти финансирования. В качестве оператора проекта «РТ-инвест» зарегистрировала две компании: АГК-1 (для московских заводов) и АГК-2 (для Татарстана).

Теперь инвесторы есть, и «РТ-инвест» пригласит их в акционеры операторов: это Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японско-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova, сообщили участник переговоров и подтвердил представитель «РТ-инвеста». Hitachi Zosen Inova выбрана поставщиком оборудования для этих заводов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Желание участвовать в проекте выражала и компания «Роснано» – и даже обещала вложить 8 млрд руб., сообщал «Коммерсантъ».

Стоимость проекта – 150 млрд руб. Строительство каждого завода отдельно оценивается более чем в 30 млрд руб., говорит участник совещаний в правительствах Москвы и Московской области. РФПИ пыталась уговорить Hitachi Zosen Inova снизить смету проекта, рассказывает он, но не сообщает, удалось ли это. Представитель РФПИ от комментариев отказался. Представитель Hitachi Zosen Inova пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Окупить затраты компания должна за счет «зеленого» тарифа на электроэнергию, выработанную из мусора, – он в разы выше обычного. Завершить строительство «РТ-инвест» должна к 2022 г., значит, проектировать и строить компания должна начать уже сейчас, говорит участник совещаний. Но, по его словам, несмотря на то что состав акционеров сформировался, проблема долгового финансирования сохраняется: вопрос будет решаться на будущих переговорах с банками. Прежде не хотели кредитовать проект из-за несформированной структуры акционеров проекта и отсутствия гарантии загрузки заводов мусором, рассказывали банкиры и участники совещаний.

Проблема может быть решена в ближайшее время, надеется чиновник правительства Москвы: Москва и Московская область подпишут соглашение о поставках московского мусора в Подмосковье. Для этого потребовалось бы изменить территориальную схему обращения с отходами, но пока такой вариант не обсуждается, говорит человек, близкий к комитету Госдумы по экологии. С загрузкой проблем не будет, уверен участник обсуждений проекта. Есть рамочные договоренности, говорит представитель мэрии Москвы, но никаких обязывающих документов нет, не планируется и их подписание в ближайшее время.

Представитель Московской области пока не ответил на запрос «Ведомостей». По данным областного министерства экологии и природопользования, Московская область утилизирует примерно 11,7 млн т мусора в год, из них 3,8 млн т – собственный и около 7,9 млн т – из Москвы, пишет ТАСС.

Четыре подмосковных завода должны снизить долю отходов, которые направляются на полигоны, на 25%, а завод в Татарстане вовсе прекратит захоронение отходов, на это рассчитывают партнеры проекта, говорит человек, близкий к РФПИ. Однако само по себе мусоросжигание вызывает протесты экологов – они уверены, что мусор нужно не сжигать, а перерабатывать. Безопасных мусоросжигательных заводов не бывает, они загрязняют воздух химикатами и производят 1 т токсичной золы из 3 т сравнительно безопасных отходов, говорил руководитель токсической программы «Гринпис» Алексей Киселев.

Если выбирать между захоронением на мусорных полигонах и сжиганием, лучше сжигать, это более дружественная для окружающей среде технология, особенно если строители завода не будут экономить на оборудовании, предложат защиту от газообразных ядовитых отходов, а также решение, что делать с зольными остатками, говорит председатель совета директоров ГК «Экотехнологии» Константин Рзаев. Сжигание больше подходит Москве, уверен он, – с учетом плотности ее населения. Кроме того, говорит он, правительство Московской области не разрешит везти несортированные расходы сразу на сжигание.

Согласно комплексной системе по обращению с отходами Московской области, в 2018 г. регион уже должен перейти на раздельный сбор мусора.

Иностранным партнерам проект выгоден – они заработают на использовании своего же оборудования, говорит Рзаев. Заявленные суммы покрывают расходы на строительство, продолжает он, заводы будут продавать электроэнергию дорого, и, скорее всего, потребители будут переплачивать и электроэнергия в Московской области будет дорожать, резюмирует Рзаев.

Проекты электростанций на мусоре – самые дорогие из тех, что поддерживаются программой договоров о предоставлении мощности, знает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова: у новых газовых ТЭС капитальные затраты оцениваются в 6 раз ниже, у ветряных электростанций – в 4 раза. Но переработка мусора – фактически единственная область возобновляемой энергетики, где сформировалось общественное мнение, что такие проекты надо поддерживать: проблема свалок стоит очень остро, констатирует она. Вероятно, такие программы будут продолжены, хотя способ поддержки мусоросжигания через тариф на электроэнергию остается дискуссионным, заключает Порохова.