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Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Антимонопольная проверка жженого мусора

Конкурс на строительство мусорных электростанций не подразумевал конкуренции

Так решили промышленные потребители электроэнергии и предложили его отменить

В понедельник «Совет рынка» подвел итоги конкурса проектов электростанций, сжигающих мусор. Единственный участник – «РТ инвест» (входит в «Ростех») – забрал всю выставленную на конкурс мощность. К 2020–2022 гг. он должен построить 280 МВт в Московской области и 55 МВт в Татарстане. Инвестиции – около 127 млрд руб.

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