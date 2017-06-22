Конкурс на строительство мусорных электростанций не подразумевал конкуренции

Нарушены права возможных участников, которые могли предложить более эффективные проекты сжигания мусора Alexey Sukhorukov / Zuma / TASS

В понедельник «Совет рынка» подвел итоги конкурса проектов электростанций, сжигающих мусор. Единственный участник – «РТ инвест» (входит в «Ростех») – забрал всю выставленную на конкурс мощность. К 2020–2022 гг. он должен построить 280 МВт в Московской области и 55 МВт в Татарстане. Инвестиции – около 127 млрд руб.