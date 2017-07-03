Через три года Россия может утонуть в мусоре

На российских мусорных полигонах осталось мало свободного места Сергей Бобылев / ТАСС

В Евросоюзе существуют различные формы поддержки термической утилизации отходов, такие как вводные тарифы и премии, налоговые льготы, квоты по закупке энергии, полученной из мусора, и проч., напоминает Янек Вак из европейской общественной организации Zero Waste Europe. Вводные тарифы – это законодательно установленное обязательство сбытовых и сетевых компаний закупать электричество из возобновляемых источников энергии по цене выше рыночной, по такому пути пошли в России с введением зеленого тарифа (который распространяется и на получение энергии из отходов). Вводные премии – законодательно установленное обязательство сбытовых и сетевых компаний при закупке электроэнергии из возобновляемых источников платить помимо рыночной цены еще и премию фиксированного размера, объясняет эксперт.

Кроме того, некоторые страны осуществляют прямую инвестиционную поддержку проектов. Все больше стран ЕС переходят от вводных тарифов к вводным премиям, поскольку первая стратегия лишает отрасль возобновляемой энергии стимулов к сокращению издержек, выводя ее из рыночных условий, замечает Вак. В Эстонии 59% отходов проходит термическую утилизацию, в Дании – 52%, в Швеции – 51%, в Финляндии – 47%, во Франции – 34%, в Германии – 32%, в Австрии – 39%, в Бельгии – 44%, в Нидерландах – 46%, в Великобритании – 32%, констатирует Вак. В недавнем коммюнике Еврокомиссии содержится рекомендация членам ЕС по поэтапному сокращению субсидирования преобразования отходов в энергию, напоминает Вак. Кроме того, Директива по развитию возобновляемой энергетики находится на пересмотре в Европарламенте, в том числе дискуссия ведется по вопросу субсидирования получения энергии из мусора.

В течение месяца закрыть эту свалку <...> Нужно решить, чтобы отходы складировались вдали от мест постоянного проживания людей» – видео, в котором Владимир Путин 22 июня настойчиво требует от министров правительства закрыть мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе, стало хитом соцсетей. На свалку президенту во время прямой линии неделей ранее пожаловались жители новостроек, возведенных за последние годы компанией «Мортон» в нескольких сотнях метров от одного из старейших подмосковных полигонов.