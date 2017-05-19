Людей начнут приучать сортировать мусор

Российский мусор должен последовать примеру зарубежного и пройти дифференциацию
Максим Стулов / Ведомости
Люди, сортирующие отходы, получают льготы на оплату по ЖКХ – такова мировая практика. Минприроды предлагает ввести ее и в России, рассказал «Ведомостям» министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Другие ведомства, по его словам, предлагают дополнительный платеж – для финансирования инфраструктуры раздельного сбора. Но лучше все-таки стимулировать через дифференцированный тариф, считает Донской.