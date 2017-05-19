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Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: В мусоре копаться выгодно

Людей начнут приучать сортировать мусор

За это им обещана пониженная плата за вывоз мусора

Люди, сортирующие отходы, получают льготы на оплату по ЖКХ – такова мировая практика. Минприроды предлагает ввести ее и в России, рассказал «Ведомостям» министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Другие ведомства, по его словам, предлагают дополнительный платеж – для финансирования инфраструктуры раздельного сбора. Но лучше все-таки стимулировать через дифференцированный тариф, считает Донской.

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