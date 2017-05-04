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Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Земля не принимает мусор

Запрет на захоронение отходов может заработать с 2018 года

Но пока он коснется только сортированного мусора
Запрет должен стимулировать вторичную переработку: рост отходов при низком уровне их утилизации – одна из главных экологических угроз
Запрет должен стимулировать вторичную переработку: рост отходов при низком уровне их утилизации – одна из главных экологических угроз
Роман Пименов / Интерпресс/ТАСС

С 2018 г. нужно запретить захоранивать лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, предлагает Минприроды во внесенном в правительство проекте постановления («Ведомости» ознакомились с ним, подлинность подтвердил представитель Минприроды). В нем 182 пункта, часть отходов запретят захоранивать с 2019 г. (бумагу, покрышки) и с 2021 г. (кассовые аппараты, электробытовые приборы, батарейки). Запрет должен был вступить в силу с 2017 г., но документ забуксовал на стадии межведомственных согласований.

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