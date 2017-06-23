Свалку в Балашихе закрыли

Петр Ковалев / ТАСС

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе, на который Владимиру Путину пожаловались на прямой линии с президентом, закрыт, сообщил ранним утром 23 июня в пятницу министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган. «На сегодняшний день проводятся мероприятия по ЧС. Необходимо провести обследование», - добавил чиновник.

Как передал корреспондент «Интерфакса», официальное закрытие свалки состоялось в присутствии министра, главы Балашихи Евгения Жиркова и представителей прессы. У въезда на полигон установлены бетонные блоки, ворота заперты, возле въезда установлен рекламный щит с надписью «Кучинский полигон ТБО закрыт».

15 июня на «прямой линии» жители Балашихи пожаловались, что огромная свалка находится в 200 м от жилья. Президент обратил внимание, что жилой дом в видеосюжете был построен рядом со свалкой уже после того, как она образовалась. В тот же день Следственный комитет начал выяснять, кто разрешил построить жилье рядом с полигоном.

22 июня Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть свалку в течение месяца и велел министру природных ресурсов Сергею Донскому подготовить все необходимые для этого документы как можно скорее. В тот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свалку закроют с 23 июня, а заявка на ее рекультивацию будет подана 22 июня.

В подмосковном министерстве экологии теперь ждут исков от компании - эксплуатанта полигона. «Заготовитель» взял предоплату, с некоторых уже до конца даже III квартала, за то что он будет тут работать. Сейчас все это закрыли - он будет думать, кому это предъявлять. Возможно, у нас будут суды», - сказал руководитель ведомства Александр Коган утром в пятницу. Его цитирует ТАСС. Чиновник добавил, что «правоохранительные органы будут в ближайшее время уделять особое внимание деятельности компании». Договор с эксплуатантом «Заготовитель» был заключен до конца 2018 г., предприятие эксплуатировало полигон на основании двух документов - договора аренды муниципальной земли и бессрочной лицензии на работу в сфере утилизации отходов. Росприроднадзор в четверг начал процедуру отзыва этой лицензии, напоминает ТАСС. Как сообщал накануне РБК, ЗАО «Заготовитель» проработает еще около месяца, так как имеет обязательства перед партнерами, но перестанет завозить твердые бытовые отходы. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании Владислав Новиков.

«Кучино» принимало до 90% всех коммунальных отходов Москвы, сказал Коган. Ежедневно на полигон приезжали около 800 грузовиков с мусором. Отходы, которые раньше свозили в «Кучино», перераспределят в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области, добавил министр. «У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить соответствующие потоки. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер», - цитирует его ТАСС. Стоимость рекультивации полигона министр оценил в 4 млрд руб.

По словам Когана, из бюджета Подмосковья на разработку проекта рекультивации будет выделено около 50 млн руб. Затем на основании этого проекта будет определена проектно-сметная документация и план работ, передает «Интерфакс». «Первое - это будет изыскание, геология, геодезия, следующим этапом будет исследование уже с работами, которые нужно провести. И конечно, в план мы включим приведение полигона в соответствующее состояние. Чтобы он не наносил вред окружающей среде», - сказал министр.

«Мы очень надеемся на то, что через два года, когда закончится рекультивация полигона, жители, которые живут недалеко от него, будут воспринимать его как место, где можно будет провести время, - добавил Коган. - Соответствующий полигон можно будет отдать под рекреацию. Возможно, он еще будет даже приносить много пользы». По словам чиновника, это будет первый рекультивируемый полигон такого масштаба. После рекультивации он не будет нести никакого негативного воздействия на окружающую среду, заверил он. Он напомнил, что некоторые свалки после рекультивации стали местами для экстрим-парков или горных спусков.

Полигон «Кучино» был открыт в 1964 г. на месте отработанного глиняного карьера. Свалка площадью около 50 га видна из космоса, каждый год на полигон свозят до 600 000 т отходов как из Московской области, так и из Москвы. Жилые дома были построены в 1 км от свалки, а деревня Фенино располагается в 200 м, что не отвечает санитарным нормам. Дома возле мусорного полигона «Кучино» построила группа компаний «Мортон», заявляли в день прямой линии в областном Главгосстройнадзоре. «Объекты построены и введены в эксплуатацию в 2015 г.», — отмечали в ведомстве.

Сразу после «прямой линии» губернатор Подмосковья выехал в Балашиху, но тогда он сказал местным жителям, что закрыть объект ранее 2019 г. не получится, так как в противном случае отходы будет некуда вывозить. А к 2019 г. откроется новый мусоросжигательный завод в Орехово-Зуево, и именно туда будут перенаправлены отходы с «Кучино». «Завтра это, к сожалению, сделать не получится, потому что некуда будет везти мусор. Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения», - заявлял 15 июня Воробьев.

За последние три года в Подмосковье закрыли 21 полигон из 39, уточнял Воробьев. «Сегодня все оставшиеся 18 полигонов трещат по швам. Мусор Москвы и Подмосковья - это порядка 20 млн т, которые по-прежнему утилизируются по старой технологии», - объяснял он проблему с вывозом мусора.

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