Что происходит в регионах, жители которых пожаловались Путину

Во время прямой линии президент общался с людьми, живущими по соседству с этой свалкой и заметил, что их дома выглядят гораздо более новыми, чем 50-летняя свалка Кадр из трансляции Прямая Линия 2017

Поcле состоявшейся в четверг прямой линии президента Владимира Путина силовые органы объявили о доследственных проверках в восьми регионах. Следственный комитет проверяет действия властей в Забайкальском и Ставропольский краях, а также в Мурманской, Московской, Орловской областях, ХМАО и Удмуртии. В двух из этих регионов – Забайкалье и Ставропольском крае – свои проверки также организовала Генпрокуратура. Кроме того, Генпрокуратура распорядилась о проверке в Приморском крае.

Мурманск: диагноз привел к статье

Первое уголовное дело появилось вскоре после завершения прямой линии. Оно было возбуждено СКР по статье «халатность» после жалобы Путину от жительницы Апатитов (Мурманская область) Дарьи Стариковой. Она просила президента помочь в восстановлении в Апатитах закрытой больницы, проиллюстрировав ее необходимость на своем примере – в отсутствие узкого специалиста ей слишком долго не могли поставить верных диагноз; позже выяснилось, что она больна раком IV стадии. Дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, уточнил СКР. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что помочь в лечении Дарьи готово градообразующее предприятие Апатитов «Фосагро». Однако состояние девушки после прямой линии резко ухудшилось – она оказалась в реанимации. Теперь ее направят в одну из лучших клиник страны, обещала Ковтун.

mosreg.ru Руководитель Московской области Андрей Воробьев (второй слева) сразу после прямой линии побывал возле свалки в Балашихе 1/7 mosreg.ru Но ликвидировать свалку Андрей Воробьев обещал не раньше 2019 г. 2/7 Кадр из трансляции Свалка в Балашихе 3/7 Кадр из трансляции Жители домов у свалки в Балашихе 4/7 Кадр из трансляции Первое уголовное дело появилось вскоре после завершения прямой линии. Оно было возбуждено СКР по статье «халатность» после жалобы Путину от жительницы Апатитов (Мурманская область) Дарьи Стариковой 5/7 Кадр из трансляции Вагон-городок в Нягани 6/7 Кадр из трансляции Жительница вагон-городка в Нягани 7/7

Балашиха: срочная поездка на свалку

Также оперативно СКР выявил незаконную выдачу разрешений на строительство домов возле огромной свалки в Балашихе (Московская область). Во время прямой линии президент общался с людьми, живущими по соседству с этой свалкой, и заметил, что их дома выглядят гораздо более новыми, чем 50-летняя свалка.

Уже в четверг вечером СКР установил, что разрешение на строительство «вопреки законодательству и в нарушение законных прав и интересов граждан» домов было выдано «должностными лицами администрации» Балашихи. Следователи дадут правовую оценку их действиям, а также действиям контролирующих органов и представителям компаний-застройщиков, сообщило «РИА Новости». По данным агентства, эти дома в 2015 г. были построены группой «Мортон». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сразу после прямой линии побывал возле свалки в Балашихе, но ликвидировать ее обещал не раньше 2019 г. – после появления мусороперерабатывающего комплекса в Орехово-Зуево.

Ставропольский край – деньги нашлись сразу после трансляции

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, которого Путин спросил о судьбе федеральных денег, выделенных на ликвидацию последствий весеннего паводка, вскоре после завершения прямой линии прибыл в село Краснокумское, откуда поступила жалоба президенту. По сообщениям агентств, на встрече с жителями села Владимиров обещал немедленно уволить чиновников, если те и правда требуют денег за оформление необходимых пострадавшим справок, а также сообщил, что деньги из федерального центра на ликвидацию последствий паводка еще не поступали, компенсации выплачиваются из регионального бюджета, но будут выплачены всем. В частности, позвонившей Путину Валентине Саковской-Некрасовой, по его словам, уже выплачены 60 000 руб. Сама Саковская-Некрасова рассказала РБК, что о перечислении денег она узнала от человека, приехавшего к ее дому сразу после окончания прямой линии.

Чита: срочная проверка жилищных условий

С жительницей села Шивия в Забайкальском крае Натальей Калининой, которая жаловалась Путину, что не получила жилья взамен сгоревшего в степных пожарах 2015 г., сразу же встретилась губернатор края Наталья Жданова. Калинина рассказала, что предоставленная ей новая квартира оказалась слишком холодной. Кроме того, собеседница Путина подтвердила, что заинтересована в получении жилья в краевом центре (Чите). Губернатор дала местным чиновникам неделю на решение проблемы женщины.

Неудобные вопросы и просьбы, на которые не ответил Путин во время прямой линии